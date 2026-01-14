能勢電鉄では、2026年3月29日（日）に川西市在住の有名プロレスラーであるビリーケン・キッドさんが所属する大阪プロレスとタイアップし、前回好評であった『のせでんプロレス電車』を開催します。走行する車内にて、人気プロレスラーの迫力あるパフォーマンスを観戦、記念撮影やサイン会に加えて軽食の提供も行います。さらに、平野駅車庫前には特設リングを設置し、本格的なプロレスのほか、ちびっこプロレス教室やじゃんけん大会なども実施します。

いざ、熱い体験へ！ 皆様のご参加をお待ちしています。





（1）名称 「のせでんプロレス電車！春の陣」





（2）開催日時 2026年3月29日（日） 12：00～16：30 ＜雨天決行＞





（3）集合場所と受付時間

集合場所：阪急・能勢電鉄 川西能勢口駅 東改札口外

受付時間：12時00分～12時30分まで





（4）内容（予定）

【車内プロレス】

運行経路：川西能勢口駅（12時50分発）～日生中央駅～平野駅（14時30分着）

約1時間40分、日生中央駅にて撮影＆サイン会を行います。

【特設リングプロレス】

平野駅車庫前 14時50分～16時30分

ちびっこプロレス教室（日生中央駅で当日受付）、試合、じゃんけん大会、

物販（プロレスグッズ）、撮影会を行います。

【出場プロレスラー（予定）】

ビリーケン・キッド、松房龍哉、タイガースマスク、佐野蒼嵐、

アルティメット・スパイダーJr、SUZAKU、水野翔、タコヤキーダー、

えべっさん、大坂丈一郎、ゼウス、ブラックバファロー





（5）定員 172名





（6）参加費（税込）

大人 12,000円

中高生 7,000円

小学生 3,000円

未就学児 1,000円

※参加者全員に軽食とプチお土産付き





（7）販売方法

2026年1月23日（金）10時00分からオンラインチケット販売サイト「LivePocket」にて先着順で販売。

URL： https://noseden.hankyu.co.jp/guide/spot/wtkpj3bpzs/event/6sfu1iy58k/

※決済方法は、クレジットカード（VISA/MasterCard/JCB）のみ





（8）

主催 能勢電鉄株式会社

協力

大阪プロレス

NPO法人プロレスリングアンサー





（9）注意事項

・天候・運行状況によりイベントを中止する場合がございます。

・キャンセルによる払い戻しは致しません。ただし天候・運行状況により、イベント中止の場合は払い戻し致します。

・車内プロレスでは、プロレスラーが各号車に登場し、入り乱れて迫力満点のパフォーマンスを繰り広げます。

・車内プロレス中は立ち上がらず座って観戦をお願いします。また、席の移動も禁止とさせていただきます。

・怪我防止のため出場プロレスラーには触れないでください。

・出場プロレスラー等、内容に変更が発生する場合がございます。





この件に関するお客様からのお問い合わせは

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 営業担当

TEL：072-792-7716 FAX：072-792-7730

（平日9:30～17:00）





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/568850/att_568850_1.pdf









能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/5fd63abc39865210a86556502312b10157810f52.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1