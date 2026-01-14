コメダ珈琲店×クラブハリエ好評コラボレーションが進化して再登場 ショコラクッキーで深まるショコラの味わい 「クラブハリエ監修 ショコラノワール」を2026年1月22日(木)より数量限定で販売開始
全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,140店舗(2025年12月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2026年1月22日(木)より、数量限定でクラブハリエとのコラボレーション商品「クラブハリエ監修 ショコラノワール」を販売いたします。
【コメダ珈琲店】クラブハリエ監修 ショコラノワール
● ザクザク食感のショコラクッキーを加え、進化したショコラの世界
クラブハリエ監修 ショコラノワール
昨年ご好評いただいた「クラブハリエ監修 ショコラノワール」が進化して再登場。今年は新たに、クラブハリエのバームクーヘン生地を練り込んだショコラクッキーをトッピング。ザクザク食感とほろ苦い味わいをプラスしました。
もちろん、昨年のこだわりはそのまま継承。クラブハリエのバームクーヘンの味わいを再現するため、デニッシュにはシュガーコーティングを施しています。
コク深いショコラソースとソフトクリームがとろけ合い、パリパリのショコラフレークとザクザクのショコラクッキーが奏でる、食感のコントラストが楽しい一品です。
この冬だけの特別なシロノワールを、ぜひお楽しみください。
クラブハリエ監修 ショコラノワール
● 商品開発担当者の声
昨年、クラブハリエ様との初コラボレーションで誕生した「クラブハリエ監修 ショコラノワール」は多くの反響をいただき、お客様や両ブランドのファンの皆様から温かい声が寄せられました。その声にお応えし、昨年を超える一品をお届けしたい―― その想いから試作を重ね、ブラッシュアップを図りました。
今年の進化ポイントは、バームクーヘン生地を練り込んだショコラクッキーを新たにトッピングしたこと。ザクザクとした食感とほろ苦いアクセントが加わり、ショコラの深みがさらに広がる一品へと進化しました。
昨年のこだわりであるデニッシュのシュガーコーティングや、ショコラソース・ショコラフレークの組み合わせはそのままに、パリパリ、ザクザク、なめらかさ――多彩な食感と味わいが重なり合い、より立体的なショコラのおいしさを楽しめる一品です。
昨年を上回るおいしさを目指した、この冬だけの特別な「クラブハリエ監修 ショコラノワール」をぜひお楽しみください。
● クラブハリエとは
株式会社クラブハリエ
所在地： 〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1
URL ： https://clubharie.jp/
1951年に創業した洋菓子ブランド。一層一層丹念に焼き上げる伝統のバームクーヘンをはじめ、職人が繊細な手技で仕上げるチョコレートなど多彩なお菓子を滋賀県から全国へ届けている。
【商品概要】
■商品名、価格(税込)
クラブハリエ監修 ショコラノワール：980円～1,040円 ／ミニサイズ：780円～840円
※価格は店舗により異なります。
■販売期間
2026年1月22日(木)～2026年2月中旬(予定)
※数量限定のため、無くなり次第販売を終了いたします。
■販売店舗
全国のコメダ珈琲店
※販売は一部店舗を除きます。
※写真はイメージです。
※デザートセット対象です。
※クラブハリエ監修 ショコラノワール(ミニサイズ含む)のソフトクリームはホイップクリームに変更できません。
※クラブハリエ監修 ショコラノワール(ミニサイズ含む)には「はちみつ」を使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。