テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田昌史、以下 ネオス）はこの度、こどもの“好き”が広がる体験アプリ【キノリー】を2026年春にリリースすることを決定し、本日よりApp StoreおよびGoogle Playにて事前登録の受付を開始いたしました。併せて、通常よりお得にご利用いただける初月無料キャンペーンを実施することをお知らせいたします。

キッズアプリの豊富な知見を活かし、新たな体験価値を提供

ネオスは長年にわたり、人気のキャラクターや知育要素を取り入れたアプリを通じて、お子様の豊かな感性や社会性を育むキッズアプリ事業を展開してまいりました。人気キャラクターIPを活用したコンテンツ開発や、小さなお子様でも安心して使える設計など、これまで培ったノウハウを活かし、この度新たなプラットフォーム型サービスである【キノリー】(以下、本アプリ)を立ち上げます。従来は分散していた豊富なジャンルのコンテンツを集約し、多様な体験を一つのアプリで提供することで、お子様の“好き”を広げ、成長を支援することを目指します。

本アプリはお子様の好奇心を刺激し、「もっとやりたい」を引き出す遊びや学びを集めたアプリです。パズル、クイズ、ぬりえ、ごっこ遊びなどといった知育コンテンツから、文字・数・英語・地図などの基礎学習まで、1,000以上の多彩なコンテンツを通じて、お子様一人ひとりの興味・関心に応じた体験を提供します。 お子様の多様な体験と、「できた！」の喜びを家族で分かち合うきっかけを提供し、親子の日常に寄り添うサービスとして展開してまいります。

＜提供タイトルについて＞

ポプラ社、タカラトミーアイビスをはじめとする、子ども向け・教育分野におけるコンテンツ提供企業とライセンス契約の下、以下15タイトルを提供します。 なお、今後もラインナップの拡充を予定しており、順次タイトルを追加してまいります。

＜事前登録について＞

2026年春のアプリリリースに先駆けて、本日1月14日より事前登録の受付を開始いたしました。App StoreおよびGoogle Playにて事前登録いただくことで、配信開始時に本アプリが自動でダウンロードされ、すぐに遊ぶことができます。 併せて、配信開始日から10日間限定で、「初月無料キャンペーン」を実施いたします。本アプリでは通常、7日間の無料トライアルをご提供予定ですが、キャンペーン期間中に月額プランへ登録いただくと初月無料で全コンテンツをお楽しみいただけます。配信開始日には事前登録いただいた方へ通知が届きますので、ぜひご登録の上お待ちください。

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%83%BC-kinory-%E5%A5%BD%E3%81%8D-%E3%81%8C%E5%BA%83%E3%81%8C%E3%82%8B%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6749285894

■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kinory.app

また、事前登録の開始に合わせて、公式サイトおよびInstagramアカウントを開設いたしました。本アプリの概要や世界観がわかるキービジュアルやPVを公開していますので、ぜひご覧ください。■公式サイト：https://kinory.jp/■公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kinory_official/■公式YouTube「ネオスキッズandゲームズ」：https://www.youtube.com/channel/UCDloPPTdWUa53v5fthy7dhg

キノリー（Kinory）について

家族など親しいつながりを意味する英語の「kin（キン）」、自由にのびのびと成長する「のびのび」、そして“場所”を意味する「‐ry」を組み合わせました。 「キノリー（Kinory）」は、こどもを中心に家族みんなのあたたかなつながりを生み、広がっていく場所でありたい──そんな想いから生まれた名前です。■「これやりたい！」が見つかる1,000以上のコンテンツ パズル、クイズ、ぬりえ、ごっこ遊びなどの知育コンテンツから、文字・数・英語・地図といった学習から脳トレまで、多彩なコンテンツが満載！■大好きなキャラクターと一緒に取り組める！ 人気のキャラクターと「できた！」の成功体験を重ねて自信を育みます。キャラクターの力でやる気を引き出し、学びの習慣化へと自然につながります。

■対応OS： iOS16.0以上 Android12.0以上価格：基本プレイ無料（アプリ内広告あり） 月額プラン380円（税込）※月額プランに登録いただくと広告が表示されなくなります。また、すべてのコンテンツを遊ぶことができます。 ■権利表記：© 原ゆたか／ポプラ社,ネオス© GACHAMUKKU © Neos©2026 Gullane (Thomas) Limited.©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ© ポプラ社,ネオス,2021©ワオ・コーポレーション©Daisuke Shimizu / POPLAR ©Danran© Neos ©Obunsha©DeNA Co., Ltd. All rights reserved.© Neos/NEXTBOOK

＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com/【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや、AWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

