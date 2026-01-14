株式会社Fujitaka（所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F、代表取締役：髙井茂行）は、2026年1月19日（月）・20日（火）にマンション事業者向けウェビナ―「マンションオーナーが悩む 1階テナント・住居・空き駐車場の活用術を解説！【コインランドリー&時間制洗車場による収益化プラン】」を開催いたします。マンションの空きテナントや駐車場をコインランドリーや洗車場などの「無人ビジネス」へ転換することで、管理負担を抑えながら収益向上と入居者満足度を同時に実現する、次世代の有効活用モデルをご紹介します 。

居住者ニーズに応える「マンション内インフラ」導入による収支改善策

共働き世帯の増加やリモートワークの定着により、居住者の「住まい」に対するニーズは劇的に変化し、生活圏内での「家事の時短」や「利便性」への要求が高まっています。この市場変化は、マンション運営側にとって大きなチャンスでもあります。これまで有効活用しきれていなかった1階フロアや空き駐車場に、「コインランドリー」や「セルフ洗車場」という、生活インフラを組み込むことで、居住者の満足度を高めながら、同時に収益増を実現することが可能です。本ウェビナーでは、管理の手間を最小限に抑えつつ高収益を実現する「無人運営」とマンションのシナジーについて、収支シミュレーションや実際の導入事例を交えながら詳しく解説します。

マンション遊休スペース活用に最適な無人ビジネスとは

コインランドリー：生活様式の変化に対応した「次世代インフラ」

共働き世帯の増加や「外干しリスク」の常態化といった居住者のライフスタイル変容を背景に、コインランドリーは単なる設備ではなく、物件価値を底上げする「必須インフラ」になりつつあります。無人運営による低負荷な管理体制と長期安定的なキャッシュフローについて、収支シミュレーションと併せて解説します。

セルフ洗車場：遊休地で収益UP＆差別化戦略

「手洗い洗車」への需要が高まる一方、洗車環境が不足している近年の市場ニーズに着目し、空き駐車場等の狭小地を効率的な収益源に変える「時間制セルフ洗車場」の導入モデルを解説します 。運営コストを最小化しながら、物件に新たな活気と収益をもたらす独自の土地活用戦略を公開します 。

ウェビナー概要

開催日時：2026年1月19日・20日 両日16：00～ ※ご都合に合わせて日程をお選びいただけます。開催方法：Zoomオンラインセミナー（PC・スマートフォンから参加可能） 内容 ：●マンションとコインランドリーのシナジー ●洗車場の併設で収益UP＆差別化戦略 ●質疑応答 対象 ：マンション経営者様、マンション事業ご担当者様 参加 ：無料（事前申込制）申込方法：下記専用フォームからお申込みくださいhttps://www.fujitaka.com/event/detail/post-9520/

会社概要

会社名：株式会社Fujitaka所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F代表者：代表取締役 髙井茂行事業内容：「省人化・ロボット化・次世代化」をテーマに、コインランドリーや時間制洗車場などの無人ビジネスの開業支援、券売機や入退場ゲートシステムなどによる施設の省人化、商業施設の設計・施工や各種業務用機器のメンテナンスなど、時流に合った商品・サービスでトータルソリューションを提供しています。URL：https://www.fujitaka.com