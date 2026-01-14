認知症になっても「自分らしく暮らし続けたい」という想いを支えるために。ノックオンザドア、認知症向けプラットフォーム「ワタシテ」を提供開始

認知症のあるご本人・ご家族の声を約5年聞き続けてきた取り組みをカタチに。

スギホールディングスの子会社であるノックオンザドア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 林 泰臣（はやし ひろおみ））は、認知症のあるご本人とご家族、介護・医療・地域の関係者が情報を共有し合う認知症向けプラットフォーム「ワタシテ」を、2026年1月14日より提供を開始いたしました。

認知症になっても「自分らしく暮らし続けたい」という想いを社会全体で支えていくことは、これからの日本における重要な課題です。2024年に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（通称：認知症基本法）」でも、認知症のある人を一方的に支えられる存在としてではなく、ご本人の意思や尊厳を中心に据えた社会のあり方が示されています。

ノックオンザドアは、この考え方に向き合い続けながら、2021年より認知症のあるご本人やご家族、介護・医療・地域・サポーターの声に耳を傾け、現場での対話と実践を重ねてきました。その積み重ねの中で生まれたのが、「ワタシテ」です。

完成形を一方的に示すのではなく、認知症のあるご本人の暮らしを中心に、日々の出来事や思いが少しずつ積み重なっていく基盤として、関わる皆さまと共に使われ、育っていくことを大切にしています。











ワタシテが目指す、認知症のあるご本人を中心とした情報共有のカタチ






◼︎サービス概要

「ワタシテ」は、認知症のあるご本人のその人らしさや想いを表す情報、日々の様子を、関わる皆様と共有することで、ご本人らしい暮らしの実現を支えるプラットフォームです。ご本人を中心に、離れて暮らすご家族や介護・医療の現場が、同じ情報を見ながら理解を深め、関わり方を考えるための土台を提供しています。

名称

ワタシテ

提供形態

・ご本人、ご家族向け：スマートフォンアプリ

・介護事業者向け：ウェブサービス

対象

・認知症のあるご本人

・ご家族

・介護・医療・地域などケアに関わる方々

ホームページ

ご本人・ご家族向け：https://watashite.site/

介護事業者様向け：https://watashite.site/care/

使用料金

ご家族向け・介護事業者向け共に基本無料

◼︎主な機能

ご本人情報の整理・共有

あらかじめ用意された問いに答えることで、ご本人のこれまでの人生や、好み・興味、必要な配慮などを整理できます。

ご本人やご家族との対話を通じて情報をまとめるプロセス自体が、理解を深めるきっかけとなり、別の介護事業所やサポーターへと引き継がれる際にも「その人らしさ」を伝える助けとなります。

出来事・症状・生活の記録

日々の出来事や体調、気になる症状、生活の様子を簡単に記録できます。

記録を振り返ることで変化を可視化でき、ご本人・ご家族・ケアに関わる方が同じ情報を共有しながら状況を把握できます。

近況・連絡帳の確認

介護施設などからの連絡帳や写真・動画を通じて、日々の様子を確認できます。

別居しているご家族にとっても、電話や紙の連絡帳だけでは伝わりにくかったご本人の表情や過ごし方を知る手段となります。









ワタシテの主な機能イメージ










今後の展望

ノックオンザドアは、「ワタシテ」を特定の場面や立場のためのツールとしてではなく、認知症のあるご本人の暮らしを中心に、日々の出来事や想いが積み重なっていく基盤として育てていきたいと考えています。

認知症になっても「自分らしく暮らし続けたい」という想いが、日々の選択や関わりの中で守られていくよう、現場の声と共に歩みを重ねていきます。

開発者のコメント

ノックオンザドア株式会社 代表取締役社長：林 泰臣（はやし ひろおみ）











代表取締役社長：林 泰臣（はやし ひろおみ）












認知症と向き合う現場には、言葉にならない思いや、十分に共有されてこなかった背景が数多くあります。

ワタシテは、そうした声に耳を傾け続けた時間の延長線上に生まれました。認知症のあるご本人を中心に、関係者が同じ視点でお互いに理解し合える社会に、より向かっていくことを信じています。

「ワタシテ」事業責任者：眞籠 宏一（まごめ こういち）











事業責任者：眞籠 宏一（まごめ こういち）












「認知症」という言葉について、私はこのプロジェクトを通じて、新しい向き合い方を教えていただきました。

認知症のあるご本人の思い、寄り添うご家族の気持ち、介護や医療の専門家の皆さまの現場での葛藤や願いを、今も多くの声から学ばせていただいています。

ワタシテをお届けできたことは、決してゴールではなく、ここからがスタートです。このアプリが、認知症と向き合う皆さまの暮らしに寄り添い、ご本人が「自分らしい生活」を続けていくうえで、少しでも役立つ存在となれるよう、これから先、皆様に育てていただけたらと考えています。

お問い合わせ先

ご本人、ご家族向けアプリに関する問い合わせ：watashite@knockonthedoor.jp

介護事業者向けウェブサービスに関するお問い合わせ：watashite_fa@knockonthedoor.jp

▼ご利用方法・ダウンロード

ご本人、ご家族向けアプリ

ダウンロード　→　https://watashite.onelink.me/C2OD/ahx9z0tm





アプリダウンロード






介護事業者様向けウェブサービス

お問合せ先　→　https://watashite.site/care/contact/


本件に関するお問合わせ先

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町１丁目７−６

電話番号： 03-6820-0931

