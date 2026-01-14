こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
旬のいちごとチョコレートが奏でる、季節限定のデザートフェア東京ミッドタウン日比谷で楽しむ「SWEET STRAWBERRY & RICH CHOCOLATE 2026」開催
期間：1月15日（木）〜3月15日（日）
東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社）では、2026年1月15日（木）から3月15日（日）までの期間限定で、旬のいちごとチョコレートをテーマにしたデザートフェア「SWEET STRAWBERRY & RICH CHOCOLATE 2026」を、館内飲食店舗にて開催いたします。
いちごが最もおいしい季節を迎える冬から春にかけて、東京ミッドタウン日比谷には、いちごをふんだんに使用したスイーツやドリンクが勢ぞろいします。目にも鮮やかなパフェや洗練されたアフタヌーンティーはじめ、和の素材との組み合わせが楽しめるデザート、いちごの香りが広がるカクテルなど、バリエーション豊かなラインナップをご用意しました。
さらに本フェアでは、バレンタインデーやホワイトデーのシーズンに合わせ、濃厚で香り高いチョコレートを使用したスイーツも多数登場。カカオの奥深い味わいを楽しめる大人のデザートから、いちごとのマリアージュが楽しめる限定メニューまで、この時季ならではの甘酸っぱいいちごとリッチなチョコレートの共演を、ぜひ東京ミッドタウン日比谷でご体験ください。
✔オフィシャルサイトURL（全メニューのご紹介はこちらをご覧ください）※1/15(木)10:00公開予定
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7298/
=============================================
今が旬！芳醇な香りが広がるいちごスイーツ
=============================================
●Pâtisserie & Café DEL‘IMMO / 地下1階
商品名：イチゴホリック
価格：3,498円
提供期間：3月14日（土）まで予定(仕入れ状況により変更の可能性あり)
甘酸っぱいいちごやラズベリーに、濃厚なマスカルポーネアイスを合わせたパフェ。
ルビーチョコレートのコクに、赤ワインの大人な風味が加わったリッチな味わい。
＜イートイン＞
●鈴懸 / 地下1階
苺大福
価格：411円(1個)
福岡県産いちご「あまおう」を、皮むき小豆のこしあんとやわらかな求肥で包みました。
※季節限定 ※数量限定
＜テイクアウト＞
●DIYA / 2階
苺ホイップラッシー
価格：980円
提供期間：2月28日（土）まで
旬のいちごを使用した、DIYA特製ストロベリーヨーグルトホイップラッシー。
※東京ミッドタウン日比谷限定
＜イートイン＞
●REVIVE KITCHEN THREE / 2階
苺と大豆のパルフェ
価格：1,650円
酸味のあるいちごに、豆乳で作られたブランマンジェやアイスを組み合わせ、炒り大豆の砂糖衣をトッピング。身体に優しいデザートです。
※東京ミッドタウン日比谷限定
＜イートイン＞
●林屋新兵衛 / 2階
いちご琥珀餅
価格：640円
紅ほっぺを特製餡と黒糖わらび餅で包み、いちごの瑞々しさと和のやさしい甘さが溶け合う一品。
※数量限定
＜テイクアウト＞
●立呑 三ぶん / 2階
紅柚
価格：1,210円
提供時間：平日 15:00〜22:00／土 12:00〜22:00／日祝 12:00〜21:00
鮮やかないちごの紅に、柚子の香りがそっと重なる和のスパークリングカクテル。
＜イートイン＞
●DRAWING HOUSE OF HIBIYA / 6階
厳選いちごパフェ
価格：2,200円
いろんな種類のいちごスイーツを重ねた、いちご尽くしの華やかなパフェ。
＜イートイン＞
=============================================
いちごと楽しむ、季節限定アフタヌーンティー
=============================================
●TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店 / 地下1階
KIKI’s Afternoon Tea Set『いちご泥棒』
価格：5,610円
提供期間：3月10日（火）まで
契約農家直送のブランドいちご「まりひめ」をふんだんに使用した特製スイーツに、自家製キッシュやサンドウィッチ、クリームティーをセットで。
※限定30食
※季節限定
＜イートイン＞
●DRAWING HOUSE OF HIBIYA / 6階
いちごのアフタヌーンティー
価格：3,980円
提供時間 13:15〜16:00
いちごとモッツァレラのカプレーゼなどの4種のセイボリーと、9種のスイーツが楽しめるアフタヌーンティー。
※前日16:00までのご予約・2名様〜
＜イートイン＞
=============================================
王道の組み合わせ「いちご×チョコレート」を味わう
=============================================
●BOSTON Seafood Place（HIBIYA FOOD HALL）/ 地下1階
ボネ（ピエモンテ風ココアプリン）いちごソース
価格：950円
提供時間 平日 17:00〜 21:30／土日祝 16:00〜21:30
ココアのほろ苦さとアマレッティの香りが特徴的なプリン。甘酸っぱいいちごのソースと一緒にお楽しみください
＜イートイン＞
●Susan's MEAT BALL（HIBIYA FOOD HALL）/ 地下1階
アップルパイ
価格：700円
自家製アップルパイにベリーとチョコソースをトッピングしたシーズン限定商品。
※季節限定※数量限定
＜イートイン＞＜テイクアウト＞
●Mr.FARMER（HIBIYA FOOD HALL）/ 地下1階
米粉のチョコタルト ベリーソース
価格：990円
濃厚なチョコタルトに甘酸っぱいベリーソースが重なり合い、ひと口ごとに奥行きのあるおいしさが広がります。
※東京ミッドタウン日比谷限定
＜イートイン＞
●LEXUS MEETS.../ 1階
ショコラショー（左）
価格：1,100円
自家製いちごソースを混ぜながらお楽しみいただける一杯。
フロマージュホワイトモカ（中央）
価格：1,100円
チーズクリームの上にかけたペコリーノ・ロマーノの風味がアクセント。
いちごみるく（右）
1,000円
栃木県産とちあいかを丁寧にジャムにし、ふんだんに使用した贅沢いちごみるく。
※東京ミッドタウン日比谷限定
＜イートイン＞
●天ぷら 天寅/ 2階
苺とチョコレートの春巻き天
価格：930円
提供時間 14:00〜21:00
いちごとチョコレートを春巻き天ぷらに。バニラアイスを添えた天ぷら専門店ならではのいちごのスイーツです。
＜イートイン＞
=============================================
濃厚で香り高い、チョコレートの贅沢な時間
=============================================
●Beurre Vérité/ 地下1階
焼き立てフィナンシェ チョコレートアソート(5個入り) （左）
価格：2,400円
(バレンタイン限定 2/1〜2/15)
焼き立てフィナンシェ(5個入り) （右）
価格：2,400円
（ホワイトデー限定 3/1〜3/15）
シーズンで楽しめる、バレンタイン限定チョコレートフレーバー5種の詰め合わせ、ホワイトデー限定フレーバーを含む5種の詰め合わせです。
※季節限定※数量限定
※東京ミッドタウン日比谷限定
＜テイクアウト＞
●リンツ ショコラ ブティック/ 地下1階
リンツ メートル・ショコラティエ セレクション
価格：4P 1,800円 / 8P 3,400円 / 12P 4,900円
高品質な素材の豊かな風味となめらかなチョコレートのマリアージュが楽しめる至高の一粒。
※季節限定
＜テイクアウト＞
●Buvette/ 1階
チョコレートムース
価格：イートイン 1,170円・テイクアウト 1,149円
NY本店のレシピを忠実に再現。良質なチョコレートにたっぷりのバターを使用したリッチな味わい。
＜イートイン＞＜テイクアウト＞
●HIBIYA CENTRAL MARKET / CREEK/ 3階
ショコラグランマルニエパウンドケーキ
価格：１カット / イートイン 611円・テイクアウト 600円
スパイスが香る生地とクランベリーの酸味がアクセントのショコラパウンドケーキ。
※数量限定
＜イートイン＞＜テイクアウト＞
●Q CAFE by Royal Garden Cafe / 6階
ビーツを使ったガトーショコラ ピスタチオアイス添え
価格：1,100円
ビーツを練り込んだオリジナルのガトーショコラを濃厚なピスタチオアイスとご一緒に。
＜イートイン＞
=============================================
料理と響き合う、いちごとチョコレート
=============================================
●RESTAURANT TOYO / 3階
苺のスフレ、オリーブオイルのアイスクリーム、苺のソース
季節のフルーツのいちごを使ったスフレです。オリーブオイルのアイスクリーム、いちごのソースとご一緒にお召し上がりください。
※ランチ、ディナーのコースデザートで提供
※東京ミッドタウン日比谷限定
＜イートイン＞
●NADABAN by HAL YAMASHITA / 2階
三郎左衛門のウォーター抹茶チョコレート
価格：580円
ベルギー産高級ホワイトチョコレートと品質の高い抹茶を使用した新感覚デザート。
※お食事をご注文の方にお楽しみいただけるデザートです。
＜イートイン＞
※価格はすべて税込です
※詳細は各店舗にお問合せください
※内容・価格は変更になる場合がございます
=============================================
スターライトオブジェとTwinklyイルミネーションがきらめく
「Star of Winter Romance」も開催中
=============================================
さらに施設では、2月28日（土）まで引き続きイルミネーションをお楽しみいただけます。日比谷ステップ広場では新たな光の演出「Star of Winter Romance」を2月15日（日）まで日比谷ステップ広場で展開中。日比谷仲通りでは「HIBIYA AREA ILLUMINATION」が「ノクターン（夜想曲」」をテーマにした演出に。
▼詳細はこちら
https://digitalpr.jp/r/125548
フェアとあわせて、ぜひ東京ミッドタウン日比谷で素敵なひとときをお過ごしください。
