旬のいちごとチョコレートが奏でる、季節限定のデザートフェア東京ミッドタウン日比谷で楽しむ「SWEET STRAWBERRY & RICH CHOCOLATE 2026」開催

期間：1月15日（木）〜3月15日（日）　

東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町　事業者：三井不動産株式会社）では、2026年1月15日（木）から3月15日（日）までの期間限定で、旬のいちごとチョコレートをテーマにしたデザートフェア「SWEET STRAWBERRY & RICH CHOCOLATE 2026」を、館内飲食店舗にて開催いたします。

いちごが最もおいしい季節を迎える冬から春にかけて、東京ミッドタウン日比谷には、いちごをふんだんに使用したスイーツやドリンクが勢ぞろいします。目にも鮮やかなパフェや洗練されたアフタヌーンティーはじめ、和の素材との組み合わせが楽しめるデザート、いちごの香りが広がるカクテルなど、バリエーション豊かなラインナップをご用意しました。

さらに本フェアでは、バレンタインデーやホワイトデーのシーズンに合わせ、濃厚で香り高いチョコレートを使用したスイーツも多数登場。カカオの奥深い味わいを楽しめる大人のデザートから、いちごとのマリアージュが楽しめる限定メニューまで、この時季ならではの甘酸っぱいいちごとリッチなチョコレートの共演を、ぜひ東京ミッドタウン日比谷でご体験ください。

今が旬！芳醇な香りが広がるいちごスイーツ

●Pâtisserie & Café DEL‘IMMO / 地下1階







商品名：イチゴホリック

価格：3,498円

提供期間：3月14日（土）まで予定(仕入れ状況により変更の可能性あり)

甘酸っぱいいちごやラズベリーに、濃厚なマスカルポーネアイスを合わせたパフェ。

ルビーチョコレートのコクに、赤ワインの大人な風味が加わったリッチな味わい。

＜イートイン＞

●鈴懸 / 地下1階







苺大福

価格：411円(1個)

福岡県産いちご「あまおう」を、皮むき小豆のこしあんとやわらかな求肥で包みました。

※季節限定　※数量限定

＜テイクアウト＞

●DIYA / 2階







苺ホイップラッシー

価格：980円

提供期間：2月28日（土）まで

旬のいちごを使用した、DIYA特製ストロベリーヨーグルトホイップラッシー。

※東京ミッドタウン日比谷限定

＜イートイン＞

●REVIVE　KITCHEN THREE / 2階







苺と大豆のパルフェ

価格：1,650円

酸味のあるいちごに、豆乳で作られたブランマンジェやアイスを組み合わせ、炒り大豆の砂糖衣をトッピング。身体に優しいデザートです。

※東京ミッドタウン日比谷限定

＜イートイン＞

●林屋新兵衛 / 2階







いちご琥珀餅

価格：640円

紅ほっぺを特製餡と黒糖わらび餅で包み、いちごの瑞々しさと和のやさしい甘さが溶け合う一品。

※数量限定

＜テイクアウト＞

●立呑 三ぶん / 2階







紅柚

価格：1,210円

提供時間：平日 15:00〜22:00／土 12:00〜22:00／日祝 12:00〜21:00

鮮やかないちごの紅に、柚子の香りがそっと重なる和のスパークリングカクテル。

＜イートイン＞

●DRAWING HOUSE OF HIBIYA / 6階







厳選いちごパフェ

価格：2,200円

いろんな種類のいちごスイーツを重ねた、いちご尽くしの華やかなパフェ。

＜イートイン＞

いちごと楽しむ、季節限定アフタヌーンティー

=============================================

●TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店 / 地下1階







KIKI’s Afternoon Tea Set『いちご泥棒』

価格：5,610円

提供期間：3月10日（火）まで

契約農家直送のブランドいちご「まりひめ」をふんだんに使用した特製スイーツに、自家製キッシュやサンドウィッチ、クリームティーをセットで。

※限定30食

※季節限定

＜イートイン＞

●DRAWING HOUSE OF HIBIYA / 6階







いちごのアフタヌーンティー　

価格：3,980円

提供時間 13:15〜16:00

いちごとモッツァレラのカプレーゼなどの4種のセイボリーと、9種のスイーツが楽しめるアフタヌーンティー。

※前日16:00までのご予約・2名様〜

＜イートイン＞

王道の組み合わせ「いちご×チョコレート」を味わう

=============================================

●BOSTON Seafood Place（HIBIYA FOOD HALL）/ 地下1階







ボネ（ピエモンテ風ココアプリン）いちごソース

価格：950円

提供時間 平日 17:00〜 21:30／土日祝 16:00〜21:30

ココアのほろ苦さとアマレッティの香りが特徴的なプリン。甘酸っぱいいちごのソースと一緒にお楽しみください

＜イートイン＞

●Susan's MEAT BALL（HIBIYA FOOD HALL）/ 地下1階







アップルパイ

価格：700円

自家製アップルパイにベリーとチョコソースをトッピングしたシーズン限定商品。

※季節限定※数量限定

＜イートイン＞＜テイクアウト＞

●Mr.FARMER（HIBIYA FOOD HALL）/ 地下1階







米粉のチョコタルト ベリーソース

価格：990円

濃厚なチョコタルトに甘酸っぱいベリーソースが重なり合い、ひと口ごとに奥行きのあるおいしさが広がります。

※東京ミッドタウン日比谷限定

＜イートイン＞

●LEXUS MEETS.../ 1階







ショコラショー（左）

価格：1,100円

自家製いちごソースを混ぜながらお楽しみいただける一杯。

フロマージュホワイトモカ（中央）

価格：1,100円

チーズクリームの上にかけたペコリーノ・ロマーノの風味がアクセント。

いちごみるく（右）

1,000円

栃木県産とちあいかを丁寧にジャムにし、ふんだんに使用した贅沢いちごみるく。

※東京ミッドタウン日比谷限定

＜イートイン＞

●天ぷら 天寅/ 2階







苺とチョコレートの春巻き天　

価格：930円

提供時間 14:00〜21:00

いちごとチョコレートを春巻き天ぷらに。バニラアイスを添えた天ぷら専門店ならではのいちごのスイーツです。

＜イートイン＞

濃厚で香り高い、チョコレートの贅沢な時間

=============================================

●Beurre Vérité/ 地下1階







焼き立てフィナンシェ　チョコレートアソート(5個入り)　（左）

価格：2,400円

(バレンタイン限定　2/1〜2/15)

焼き立てフィナンシェ(5個入り)　（右）

価格：2,400円

（ホワイトデー限定　3/1〜3/15）

シーズンで楽しめる、バレンタイン限定チョコレートフレーバー5種の詰め合わせ、ホワイトデー限定フレーバーを含む5種の詰め合わせです。

※季節限定※数量限定

※東京ミッドタウン日比谷限定

＜テイクアウト＞

●リンツ ショコラ ブティック/ 地下1階







リンツ メートル・ショコラティエ セレクション

価格：4P 1,800円 / 8P 3,400円 / 12P 4,900円

高品質な素材の豊かな風味となめらかなチョコレートのマリアージュが楽しめる至高の一粒。

※季節限定

＜テイクアウト＞

●Buvette/ 1階







チョコレートムース

価格：イートイン 1,170円・テイクアウト 1,149円

NY本店のレシピを忠実に再現。良質なチョコレートにたっぷりのバターを使用したリッチな味わい。

＜イートイン＞＜テイクアウト＞

●HIBIYA CENTRAL MARKET / CREEK/ 3階







ショコラグランマルニエパウンドケーキ

価格：１カット / イートイン 611円・テイクアウト 600円

スパイスが香る生地とクランベリーの酸味がアクセントのショコラパウンドケーキ。

※数量限定

＜イートイン＞＜テイクアウト＞

●Q CAFE by Royal Garden Cafe / 6階







ビーツを使ったガトーショコラ ピスタチオアイス添え　

価格：1,100円

ビーツを練り込んだオリジナルのガトーショコラを濃厚なピスタチオアイスとご一緒に。

＜イートイン＞

料理と響き合う、いちごとチョコレート

=============================================

●RESTAURANT TOYO / 3階







苺のスフレ、オリーブオイルのアイスクリーム、苺のソース　

季節のフルーツのいちごを使ったスフレです。オリーブオイルのアイスクリーム、いちごのソースとご一緒にお召し上がりください。

※ランチ、ディナーのコースデザートで提供

※東京ミッドタウン日比谷限定

＜イートイン＞

●NADABAN by HAL YAMASHITA / 2階







三郎左衛門のウォーター抹茶チョコレート

価格：580円

ベルギー産高級ホワイトチョコレートと品質の高い抹茶を使用した新感覚デザート。

※お食事をご注文の方にお楽しみいただけるデザートです。

＜イートイン＞

スターライトオブジェとTwinklyイルミネーションがきらめく

「Star of Winter Romance」も開催中

=============================================

さらに施設では、2月28日（土）まで引き続きイルミネーションをお楽しみいただけます。日比谷ステップ広場では新たな光の演出「Star of Winter Romance」を2月15日（日）まで日比谷ステップ広場で展開中。日比谷仲通りでは「HIBIYA AREA ILLUMINATION」が「ノクターン（夜想曲」」をテーマにした演出に。



　








▲（左）「Star of Winter Romance」イメージ、（右）HIBIYA AREA ILLUMINATION「ノクターン（夜想曲）」






