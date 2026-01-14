¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¤Î°ìÉô¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡ª
È¾³Û¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡ª
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼¡¡µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤2026Ç¯£±·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤«¤é¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ß¤µ¤¤Þ¤°¤í¤¤Ã¤×Åù¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤Î¹ØÆþ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¤¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿È¾³Û¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃêÁª¤Ç500Ì¾¤µ¤Þ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¤¬¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Ë¸ò´¹¤·¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è¾ðÊó/MaaS ¥µ¥¤¥È¡Önewcal¡×¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò£±±ß¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Ï1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦3,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£³¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¤µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿500Ì¾¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¤»ÈÍÑ¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É³Û¤ÎÈ¾³Û¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤º£¸å¤â¡Önewcal ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¤±èÀþÃÏ°è¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¤ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÎÄÉµá¤Ë¤è¤ê¡¤ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³µÍ×
2026Ç¯£±·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤«¤é¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ß¤µ¤¤Þ¤°¤í¤¤Ã¤×Åù¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤Î¹ØÆþ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¤¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿È¾³Û¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃêÁª¤Ç500Ì¾¤µ¤Þ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÈ¯¹Ô³«»ÏÆü»þ
¡¡¡¡£±·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00
¡Ê2¡Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¸ò´¹¤Ë¤«¤«¤ëµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡¡1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ênewcal¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¤Ë1,000±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¡¡2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ênewcal¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¤Ë2,000±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¡¡3,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ênewcal¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¤Ë3,000±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡Ê3¡Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö
¡¡ ¥¯¡¼¥Ý¥ó¼èÆÀ·î¤ÎÍâ·îËöÆü¤Þ¤Ç
¡Ê4¡ËÂÐ¾Ý·ô¼ï
¡¡¥¯¡¼¥Ý¥óÂÐ¾Ý¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¤¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ß¤µ¤¤Þ¤°¤í¤¤Ã¤×¡¡¡¡¡¡https://newcal.jp/tickets/ot002/
¡¡¥í¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¤è¤³¤¹¤«ËþµÊ¤¤Ã¤×¡¡¡¡¡¡https://newcal.jp/tickets/ot001/
¡¡¥Ï¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ëÍÕ»³½÷»ÒÎ¹¤¤Ã¤×¡¡¡¡¡¡¡¡https://newcal.jp/tickets/ot003/
¡¡¥Ë¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡¡https://newcal.jp/tickets/ot004/
¡Ê5¡Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¼èÆÀÊýË¡
¡¡µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó°ìÍ÷¡×¤òÁªÂò¤Î¤¦¤¨¡¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÁªÂò¤·¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¡µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
¢¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×Íó¤Î¡ÖµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¡¼¥Ý¥ó°ìÍ÷¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
£¡Ö³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤·¡¤³ÎÇ§²èÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¤¡Ö¼èÆÀ¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤Î»ÈÍÑÊýË¡
¡¡Ö¼èÆÀºÑ¤ß¥Þ¥¤¥¯¡¼¥Ý¥ó°ìÍ÷¡×¤ò³«¤¯¡£
¢¼èÆÀ¤·¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¤»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
£»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¤È¯¹Ô¤·¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¡¤newcal¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤Ë¿Ê¤à¡£
¡ã¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¼èÆÀ¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¾ì¹ç¡ä
Àµ¾ï¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¡¤´°Î»²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£´°Î»²èÌÌ¤Î¡Ö¼èÆÀ¤·¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡Ö¼èÆÀºÑ¤ß¥Þ¥¤¥¯¡¼¥Ý¥ó°ìÍ÷¡×¤ËÁ«°Ü¤¹¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¡×¹ØÆþÊýË¡
¡¡¡¡newcal¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¡×°ìÍ÷¤«¤é¡ÖµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤òÁªÂò¤·¡¤¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡×¤òÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£
¡Ê8¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¡¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¸¶Â§ÉÔ²Ä¡£
¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¶â³ÛÊ¬¤Ï¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×ÍøÍÑ³«»ÏÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð220±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ»ÙÊ§¤¤¤Î¤¦¤¨¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·²Ä¡Ë
£±¡¥¼Â »Ü ´ü ´Ö¡¡¡¡£±·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
£²¡¥Ãê Áª ÂÐ ¾Ý ¼Ô¡¡¡¡´ü´ÖÃæ¤ËµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý
£³¡¥ÅöÁª¾å¸Â¼Ô¿ô¡¡¡¡500Ì¾¤µ¤Þ
£´¡¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÊ¡¡¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ¤Ë½¼Åö¤·¤¿µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈ¾³Û¥Ý¥¤¥ó¥È
£µ¡¥¤½ ¤Î Â¾¡¡¡¡°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÃêÁª¸ý¿ô¤Ï¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¹ØÆþ²ó¿ô¤Ë½à¤º¤ë
¡Ê»²¡¡¹Í¡Ë
£±¡¥µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¤µþµÞ±èÀþ¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤äÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Û¤«¡¤PASMOÈÖ¹æ¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¤±Ø¥Ê¥«¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡¤µþµÞÀþ¾è¼Ö»þ¤Ë¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¤£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡á£±±ß¤È¤·¤Æ²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤äPASMO¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¡¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¤Â¾¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨µþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎPASMO¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¡¤ºÇ¾®1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¡¤1,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò·ï¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤ÏµþµÞ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ý¥¤¥ó¥Èweb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.keikyu-point.jp/save-use/
£²¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤ë¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¡¤¼«¼£ÂÎ¡¤¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤È¡¤±èÀþ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ë°ÜÆ°¤È¡Ö½»¡¦Æ¯¡¦³Ú¡¦³Ø¡×¤¬Â·¤¦Â¿¶Ë·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¤¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¤±èÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤ÈÃÏ°è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅý¹ç¤·¡¤½¾Íè¤Î±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ç¤ÏÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë4¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¡¡¹Í¡Ë
¡Ú¥¤¥á¡¼¥¸¡ÛEaaS¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë
EaaS¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼