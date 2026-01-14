こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京成徳大学が『大学探しランキングブック2026（大学通信 2025年12月12日発行）』の学部系統別（商・経営系）実就職率のランキングで、東京1位となりました。
東京成徳大学（東京都北区、学長：吉田富二雄）は、大学通信の調査による大学ランキングにおいて、学部系統別（商・経営系）実就職率のランキングで全国6位となり、東京にある大学としては1位として掲載されました。
そのほかにも、2025年の保育士および幼稚園教諭の就職者数・実就職率など、複数のランキングでランクインしました。
■2025年 大学卒業後の進路（『大学探しランキングブック2026（大学通信）』より）
・実就職率：学部系統別編（商・経営系） 全国6位（東京1位・関東私大1位）
・2025年 保育士・教諭への就職編：保育士就職者数 全国16位（東京8位）
・2025年 保育士・教諭への就職編：保育士実就職率 全国25位（東京5位）
・2025年 保育士・教諭への就職編：幼稚園教諭就職者数 全国7位（東京3位）
・2025年 保育士・教諭への就職編：幼稚園教諭実就職率 全国7位（東京3位）
【東京成徳大学の就職・キャリア支援の特徴】
教職一丸となったサポート体制のもと、学生が進路で迷った時、どうすればよいか分からなくなった時、どんな時でもそして誰にでも相談できる環境を整えています。
キャリアコンサルタントの有資格者や民間企業等での豊富な経験を持つキャリア支援スタッフが、学生一人ひとりと向き合う個別面談を重ね、支援をしています。
また、併設する短大と共に、「教職・保育職に強い東京成徳」として50年以上の高い就職実績を誇り、数多くの卒業生が保育現場で活躍しています。
・関連ページ（東京成徳大学ホームページ）
本学の就職・キャリア支援5つの特徴：https://www.tsu.ac.jp/career/career-support/feature/
【大学概要】
大学名： 東京成徳大学
所在地： 東京都北区十条台1-7-13
代表者： 学長 吉田 富二雄
創立年： 1993年
ＵＲＬ： https://www.tsu.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京成徳学園
法人本部 企画調査室 龍野
TEL：03-3911-2411
メール：kouhou@tokyoseitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
