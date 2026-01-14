こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アフタヌーンティーを楽しみながら地方就職を考える 実就職率ランキング西日本の女子大学1位の甲南女子大学、香川県とUJIターン就活イベントを1/23に学内カフェで開催
甲南女子大学（神戸市東灘区）は、就職支援協定を締結している香川県と共催で、「UJIターンキャリアイベント〜アフタヌーンティー交流会〜」を、2026年1月23日（金）に開催します。会場は学内のブックカフェ「Soleil」で、スイーツを楽しみながら香川県の企業社員や公務員と直接交流できる機会を提供します。本学在学生を対象に、出身地や学年を問わず無料で参加できます。
甲南女子大学は香川県と、学生のU・J・Iターンによる県内就職を支援するため、地域経済を支える女性人材の育成・確保を目的とした「就職支援協定」を2024年10月に締結しています。
本イベントは在学生を対象に、香川県での就職を選択肢の一つとして考えるきっかけを提供することを目的に開催するもので、昨年1月の開催に続き2回目の実施となります。学内のブックカフェ「Soleil」にて、アフタヌーンティーセットを楽しみながら、香川県の企業社員や公務員と少人数で直接交流できます。
当日は、香川県に親しみを持ってもらうため、香川県にまつわるクイズ大会などの企画を実施するほか、参加者全員に香川県のお土産を用意しています。
説明会では聞くことのできない地方就職のリアルな話を聞ける機会で、香川県出身でない方も気軽に参加できます。
◆香川県×甲南女子大学 UJIターンキャリアイベント 〜アフタヌーンティー交流会〜 概要
【日 時】 2026年1月23日（金）15:00〜17:00
【場 所】 甲南女子大学 第1学生会館3階「Soleil」（兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目2-23）
【プログラム】
1．香川県で働く社会人（企業・公務員）の仕事紹介
2．社会人×学生のグループワーク
3．かがわクイズ大会（景品あり）
【参加企業】
四国旅客鉄道株式会社、株式会社マキタ、株式会社サムソン、香川県警察、香川県庁
【主 催】 香川県／甲南女子大学
■就職に強い甲南女子大学
大学通信ONLINEが発表した2025年実就職率ランキングにおいて、甲南女子大学は西日本の大学3位、西日本の女子大学1位にランクインしました。全国の大学の中でトップクラスの就職力を誇り、さまざまなキャリアサポートに取り組んでいます。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130（平日9時〜17時）
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
