¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÀÀ±Âç³Ø¡Û³ØÀ¸¤ÎÀ®²Ì¤òÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤¯½é¤Î»î¤ß¡¼Â¿ËàÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÂè£±²ó³ØÀ¸À®²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡UNVEIL¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤ò¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¤Ç³«ºÅ
¡¡ÌÀÀ±(¤á¤¤¤»¤¤)Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÉÚ³ß ¿¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°À®²Ì¤òÂ¿ËàÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëËÜ³Ø¼çºÅ¤Ç½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂè1²ó³ØÀ¸À®²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥ÈUNVEIL¡½¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÍ§²ñ½êÂ°ÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸È¯É½¡¦Å¸¼¨È¯É½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æüº¢¤Î³èÆ°À®²Ì¤äÉ½¸½ÎÏ¤òÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¡ÖÉô³èÆ°È¯É½²ñ¡×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³Ú¡¦±é·à¡¦e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É°ÛÊ¬Ìî¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¡¢Âç³Ø¼çºÅ¤È¤·¤Æ½é¤Î³ØÀ¸À®²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â»ÜÇØ·Ê
¡¡Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ä³Ø¤Ó¤Ï¡¢¼ø¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Éô³èÆ°¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¡¦ÁÏºî¡¦¶¥µ»¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÄ©Àï¤äÀ®²Ì¤ò¡ÖÂç³Ø¤Îºâ»º¡×¤ÈÂª¤¨¡¢³ØÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤ÎÊ¸²½µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡×¤ò²ñ¾ì¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ä¼õ¸³À¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ËàÃÏ°è¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î"¤¤¤Þ"¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Âç³Ø¤ÈÃÏ°è¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿ÌÀÀ±Âç³Ø½é¤Î"ÈóÆü¾ï"¤ÎÉñÂæ
¡¡³ØÀ¸¼«¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹½À®¡¦±é½Ð¤Ë¤â¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ®²Ì¤È¤Ï²¿¤«¡×¡ÖÉ½¸½¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶¥µ»¡¦²»³Ú¡¦±é·à¡¦e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ¿´¤ÎÉ½¸½¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦Å¸¼¨¤ÈÂÎ¸³·¿´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿È¯É½¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð
¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½»ÜÀß¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡×¤Ç³«ºÅ
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦Å¸¼¨¡¡16:00¡Á20:00
¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡18:00¡Á20:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡§¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡ÊÅìµþÅÔÂ¿Ëà»ÔÍî¹ç2-35¡Ë
¢¨µþ²¦Àþ¡¦¾®ÅÄµÞÀþ¡¦Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡ÖÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡ ¥¹¥Æ¡¼¥¸È¯É½
¢ Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹
¡Ú´ÑÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉ¬Í×¡Ë
¢¨ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÊ¸Ëö¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡§°Ê²¼¤ÎURL¤Ë·ÇºÜ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê
https://www.meisei-u.ac.jp/2025/2025112501.html
¢£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡¦½Ð±éÍ½ÄêÃÄÂÎ¾Ò²ð
¢¨½Ð±é¡¦»²²ÃÃÄÂÎ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Âè°ì¾Ï RE:PLAY ¡½ ²»¤ÇÍ·¤Ó¡¢ÂÎ¤Ç¤Ä¤Ê¤°
¡¡¿áÁÕ³ÚÃÄ¤ÈÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÉô³èÆ°¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦±é¤·¡¢²»³Ú¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆ°¤¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¡§¿áÁÕ³ÚÃÄ¡¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¡¿·õÆ»Éô¡¿µÝÆ»Éô¡¿¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÉô ¤Û¤«
ÂèÆó¾ÏCROSSOVER ¡½ ´¶À¤Î¸òº¹ÅÀ
¡¡±é·à¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²»³Ú¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤ÎÉ½¸½¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦É½¸½À¤³¦¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¡§±é·àÉô¡¿e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¡¼¥¯¥ë¡¿·Ú²»³ÚÉô¡¿ÏÂÂÀ¸ÝÆ±¹¥²ñ¡¡ ¤Û¤«
Âè»°¾ÏDIVERSE ¡½ ¸Ä¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢É½¸½¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø
¡¡DJ¤Î¥Ó¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬Â¨¶½Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¡§DJ¡¿TRY CUBE¡¿¥¢¥«¥Ú¥éÆ±¹¥²ñ¡¿¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥ÁÆ±¹¥²ñ ¤Û¤«
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþÅÔÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¿áÁÕ³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ±éÁÕ¤ä¡¢½Ð±éÃÄÂÎÁ´°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨µÚ¤ÓÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹³µÍ×¡¦»²²ÃÍ½ÄêÃÄÂÎ
¡¡±é·àÂÎ¸³¤ä¼Ì¿¿Å¸¼¨¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Å¸¼¨»²²ÃÃÄÂÎ¡§±é·àÉô¡¿Å´Æ»¸¦µæÉô¡¿¼Ì¿¿Éô¡¿¶µ°é³ØÉô Èþ½Ñ¥³¡¼¥¹¡¿e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¡¼¥¯¥ë¡¿¥¯¥¤¥º¸¦µæ²ñ ¤Û¤«
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÌÀÀ±³Ø±ñ·Ð±Ä´ë²è¥æ¥Ë¥Ã¥È¹Êó¥Á¡¼¥à
¼êÄÍÎ¶Ç·
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÄøµ×ÊÝ2-1-1
TEL¡§042-591-5670
¥á¡¼¥ë¡§koho@meisei-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÍ§²ñ½êÂ°ÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸È¯É½¡¦Å¸¼¨È¯É½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æüº¢¤Î³èÆ°À®²Ì¤äÉ½¸½ÎÏ¤òÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¡ÖÉô³èÆ°È¯É½²ñ¡×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³Ú¡¦±é·à¡¦e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É°ÛÊ¬Ìî¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¡¢Âç³Ø¼çºÅ¤È¤·¤Æ½é¤Î³ØÀ¸À®²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ä³Ø¤Ó¤Ï¡¢¼ø¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Éô³èÆ°¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¡¦ÁÏºî¡¦¶¥µ»¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÄ©Àï¤äÀ®²Ì¤ò¡ÖÂç³Ø¤Îºâ»º¡×¤ÈÂª¤¨¡¢³ØÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤ÎÊ¸²½µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡×¤ò²ñ¾ì¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ä¼õ¸³À¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ËàÃÏ°è¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î"¤¤¤Þ"¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Âç³Ø¤ÈÃÏ°è¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿ÌÀÀ±Âç³Ø½é¤Î"ÈóÆü¾ï"¤ÎÉñÂæ
¡¡³ØÀ¸¼«¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹½À®¡¦±é½Ð¤Ë¤â¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ®²Ì¤È¤Ï²¿¤«¡×¡ÖÉ½¸½¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶¥µ»¡¦²»³Ú¡¦±é·à¡¦e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ¿´¤ÎÉ½¸½¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦Å¸¼¨¤ÈÂÎ¸³·¿´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿È¯É½¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð
¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½»ÜÀß¡Ö¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡×¤Ç³«ºÅ
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦Å¸¼¨¡¡16:00¡Á20:00
¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡18:00¡Á20:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡§¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡ÊÅìµþÅÔÂ¿Ëà»ÔÍî¹ç2-35¡Ë
¢¨µþ²¦Àþ¡¦¾®ÅÄµÞÀþ¡¦Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡ÖÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡ ¥¹¥Æ¡¼¥¸È¯É½
¢ Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹
¡Ú´ÑÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉ¬Í×¡Ë
¢¨ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÊ¸Ëö¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡§°Ê²¼¤ÎURL¤Ë·ÇºÜ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê
https://www.meisei-u.ac.jp/2025/2025112501.html
¢£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡¦½Ð±éÍ½ÄêÃÄÂÎ¾Ò²ð
¢¨½Ð±é¡¦»²²ÃÃÄÂÎ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Âè°ì¾Ï RE:PLAY ¡½ ²»¤ÇÍ·¤Ó¡¢ÂÎ¤Ç¤Ä¤Ê¤°
¡¡¿áÁÕ³ÚÃÄ¤ÈÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÉô³èÆ°¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦±é¤·¡¢²»³Ú¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆ°¤¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¡§¿áÁÕ³ÚÃÄ¡¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¡¿·õÆ»Éô¡¿µÝÆ»Éô¡¿¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÉô ¤Û¤«
ÂèÆó¾ÏCROSSOVER ¡½ ´¶À¤Î¸òº¹ÅÀ
¡¡±é·à¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²»³Ú¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤ÎÉ½¸½¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦É½¸½À¤³¦¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¡§±é·àÉô¡¿e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¡¼¥¯¥ë¡¿·Ú²»³ÚÉô¡¿ÏÂÂÀ¸ÝÆ±¹¥²ñ¡¡ ¤Û¤«
Âè»°¾ÏDIVERSE ¡½ ¸Ä¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢É½¸½¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø
¡¡DJ¤Î¥Ó¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬Â¨¶½Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¡§DJ¡¿TRY CUBE¡¿¥¢¥«¥Ú¥éÆ±¹¥²ñ¡¿¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥ÁÆ±¹¥²ñ ¤Û¤«
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþÅÔÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¿áÁÕ³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ±éÁÕ¤ä¡¢½Ð±éÃÄÂÎÁ´°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨µÚ¤ÓÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹³µÍ×¡¦»²²ÃÍ½ÄêÃÄÂÎ
¡¡±é·àÂÎ¸³¤ä¼Ì¿¿Å¸¼¨¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³·¿¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Å¸¼¨»²²ÃÃÄÂÎ¡§±é·àÉô¡¿Å´Æ»¸¦µæÉô¡¿¼Ì¿¿Éô¡¿¶µ°é³ØÉô Èþ½Ñ¥³¡¼¥¹¡¿e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¡¼¥¯¥ë¡¿¥¯¥¤¥º¸¦µæ²ñ ¤Û¤«
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÌÀÀ±³Ø±ñ·Ð±Ä´ë²è¥æ¥Ë¥Ã¥È¹Êó¥Á¡¼¥à
¼êÄÍÎ¶Ç·
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÄøµ×ÊÝ2-1-1
TEL¡§042-591-5670
¥á¡¼¥ë¡§koho@meisei-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/