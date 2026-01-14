児童120人がARアプリで災害リスク体験　地域の危険発見に防災士資格認定者の学生が協力--広島国際大学

　広島国際大学（学長：清水壽一郎）社会学科地域創生学専攻は、地域防災力の向上と小学生・大学生の実践的学びを目的に、広島県呉市立横路小学校区において「AR（拡張現実）防災まち歩きプログラム」を実施します。本プログラムは、講義・演習・まち歩き・まとめの4部構成で、小学生が地域の災害リスクを体験的に学ぶ機会となります。

【本件のポイント】

　●　小学生と大学生が連携し、地域の災害危険性を学ぶ防災教育プログラム

　●　ARアプリを活用した、まち歩きによる災害シミュレーション体験

　●　地域防災リーダーによる講話やハザードマップを用いた演習を実施

　本プログラムでは、地域施設（医療機関・消防署・避難所など）との関連も確認しながら。小学生と大学生が協力して災害時の対応を考えることで、次世代の防災力育成と安心・安全なまちづくりに貢献します。

1．開催日時：2026年1月15日(木)8:30〜10:00(講義・演習)、10:30〜12:00(実践・まとめ)

2．場　　所：横路小学校体育館および周辺地域（広島県呉市広横路4丁目1-9）

3．訓練内容：（講　義）：ときわ保育園園長（東横路自治会長）による防災の取り組み紹介

　　　　　　 （演　習）：3D地図やハザードマップを活用し、広・横路地区の地形と災害危険性を学習

　　　　　　 （実　践）：児童が班ごとにまち歩きを行い、ARアプリを用いて浸水・家屋倒壊・液状化・火災などの災害

　　　　　　　　　　　　シミュレーションを体験し、対応を考える。

　　　　　　 （まとめ）：防災クイズや事後アンケートを通じて学習を振り返り、防災意識を高める

4．参 加 者：本　学＝社会学科地域創生学専攻2年生4人（防災士資格認定者）、

　　　　　　　　　　1年生32人、教員6人

　　　　　　 横路小＝6年生120人、校長、担任教諭

