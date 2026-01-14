こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年全国推計視聴人数ランキング 〜総合視聴人数で見る2025年、上位は紅白、MLB開幕戦〜
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、全国32の全放送エリアにて、毎日、個人単位のテレビ視聴状況をリアルタイム視聴および、タイムシフト視聴も対象に調査を行っています。今回、総合視聴率を元に算出した2025年の全国推計視聴人数を取りまとめましたのでお知らせします。
＊放送分数15分未満の番組は除いております。
＊レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数データのみを掲載しています。
＜平均視聴人数＞
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を拡大推計マスタ(＊)に掛け合わせて推計しています。
「総合平均視聴人数」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
＜到達人数＞
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか（到達したのか）を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を拡大推計マスタ(＊)に掛け合わせて推計しています。
なお、「総合到達人数」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。
＊拡大推計マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大推計して使用しています。
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
