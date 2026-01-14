2025年全国推計視聴人数ランキング 〜総合視聴人数で見る2025年、上位は紅白、MLB開幕戦〜

＊放送分数15分未満の番組は除いております。＊レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数データのみを掲載しています。＜平均視聴人数＞その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を拡大推計マスタ(＊)に掛け合わせて推計しています。「総合平均視聴人数」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。＜到達人数＞個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか（到達したのか）を推計した値です。全国32地区の個人全体4才以上の到達率を拡大推計マスタ(＊)に掛け合わせて推計しています。なお、「総合到達人数」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。＊拡大推計マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大推計して使用しています。