UniperとAM Green、インド産再生可能アンモニア年間最大50万トンの長期販売契約を締結





・UniperのCEO、Michael Lewis氏：「インドと欧州を結ぶ最初の大規模供給ルートの1つ」

・AM Greenの創業者、Anil Kumar Chalamalasetty氏：「世界のエネルギー転換におけるインドの役割にとっての画期的な出来事」

デュッセルドルフ（ドイツ）およびハイデラバード（インド）, 2026年1月14日 /PRNewswire/ -- Uniper Global Commodities SE（「Uniper」）とAM Green Ammonia India Private Limited（「AM Green Ammonia」）は本日、非生物由来再生可能燃料（RFNBO）として認証された再生可能アンモニアに関する長期拘束力のある販売契約の締結を発表しました。この契約は、インド企業としては初めてのものであり、本日、アーメダバードにて、ドイツ連邦首相Friedrich Merz氏およびインド首相Shri Narendra Modi氏の立会いのもと、UniperのCEOであるMichael Lewis氏（大英帝国勲章司令官）と、AM Greenの創設者兼グループ会長であるAnil Kumar Chalamalasetty氏との間で締結されました。

この契約に基づき、UniperはAM Greenのグリーン・アンモニア・プロジェクトから年間最大50万トンを購入します。最初の出荷は、アンドラ・プラデシュ州カキナダに建設中のAM Green Ammoniaの最初の1MTPAプラントから、早ければ2028年にも行われる予定です。この契約は、インドが世界へのグリーン水素およびグリーン・アンモニアの主要輸出国となるという目標における重要なマイルストーンであり、インドの首相が掲げる「国家水素ミッション（National Hydrogen Mission）」のビジョンにも沿ったものです。

Uniperにとって、本合意は欧州顧客向けに再生可能な低炭素分子からなる多様化したポートフォリオを構築する上で重要な前進を意味します。原料および潜在的な水素キャリアとして、再生可能アンモニアは化学、肥料、精製といった産業部門の脱炭素化に貢献し、将来的には海運分野にも拡大します。UniperとAM Green Ammoniaは、欧州のエンドユーザー向けにトレーサビリティと高信頼性報告を確保するため、認証機関との協働を継続します。

Greenko GroupおよびAM Greenの創設者であるAnil Kumar Chalamalasetty氏は次のように述べています。「今回の提携は、世界のエネルギー転換におけるインドの役割にとって画期的な出来事です。AM Greenの再生可能アンモニアは、欧州の厳しいRFNBO適合基準を満たすことを目的としています。これを実現するのが、私たちの独自技術である安定供給可能なクリーン電力ソリューションです。これにより、アンモニア、アルミニウム、化学品、その他のエネルギー集約型産業を含む複数の下流セクターが、インドのみならず、今や世界においても、排出量を大幅に削減することが可能になります。」

UniperのCBE兼CEOであるMichael Lewis氏は次のように述べています。「今回のAM Green Ammoniaとの合意は、再生可能な低炭素の分子を大規模かつ確実に顧客へ供給するという私たちの戦略における重要な基盤となります。グリーン・アンモニアは、化学品や肥料といったCO2排出量の多い生産プロセス、さらにはグリーン水素を介した精製プロセスにおける脱炭素化において、最も有望な解決策の1つです。重要なのは、成熟した製造プロセスと炭素原料が不要なため、他の再生可能な低炭素分子と比較してCO2回避コストが最も低い点です。明確で安定した信頼性の高いルール、そして検証済みのCO2削減実績を評価する再生可能分子の明確な割当枠など、調達および需要側の施策が整えば、競争力を維持しながら脱炭素化を加速できます。インドと欧州を結ぶ初の大規模供給ルート構築に貢献できることを私たちは誇りに思います。」

Greenko GroupおよびAM Greenの共同創業者であるMahesh Kolli氏は次のように述べています。「Uniperとの提携により、当社の水素/アンモニアが環境負荷を極限まで抑えていることが改めて示されました。世界的なエネルギー・システムの脱炭素化に向け、それを普及可能な価格帯で大規模に導入できる点も明確になりました。この成果は、私たちのチームによる集中的な協力と規律ある実行体制に加え、投資家であるGentari、GIC、ADIAとの戦略的パートナーシップによって強化された取り組みの結果です。これにより、迅速かつ確実にグリーン・アンモニアを世界規模で供給できる統合エコシステムを構築しました。」

Uniper Global Commoditiesの中東地域CEOであるJohn Roper氏は次のようにコメントしています。「この画期的な合意に至ったことを大変うれしく、また誇りに思います。これは私たちチームの献身と粘り強さの証です。協働の精神、革新的な思考、そして共有されたビジョンが、私たちの野心を現実のものとしました。私たちは共に持続可能な未来への道を切り拓き、真のパートナーシップを通じて何が達成できるのかを示しました。さらに、今回の画期的な合意は、供給、認証、需要側のインセンティブを調整することで、競争力のある再生可能分子を欧州の産業に大規模に提供し、実質的な排出削減を実現できることを示しています。」

AM Green Ammoniaのポートフォリオ・プロジェクトについて

AM Green Ammoniaは、AM Green、Gentari、GIC、Abu Dhabi Investment Authority（ADIA）によるパートナーシップです。AM Greenはカキナダ、トゥティコリン、カンドラに複数のグリーン・アンモニア・プラントから成る事業ポートフォリオを開発中です。このポートフォリオの第一号プラント（年間100万トン生産能力）は、アンドラ・プラデシュ州カキナダで建設中であり、2024年に最終投資決定（FID）という重要なマイルストーンを達成しました。AM Green Ammoniaは既にグリーン・アンモニア・プラントの建設を開始しており、世界で建設中の数少ない大規模RFNBO準拠グリーン・アンモニア・プラントの1つとなっています。同プラントは、用地工事、主要契約の締結、重要な許認可の取得などで既に著しい進展を遂げており、2028年にはグリーン・アンモニアの供給を開始する予定です。この開発プロジェクトは、Casale、Air Liquide、Technip EnergiesとJohn Cockerillの合弁企業Rely、Toyo、Gentari、NTPC Renewablesなど、著名なパートナー企業ネットワークによって支えられています。プロジェクトは600人以上の現地雇用創出に寄与し、フル稼働時には年間約200万トンのCO2排出削減が見込まれています。

AM Greenについて

Greenko Groupの専門プラットフォームであるAM Greenは、再生可能水素の生産と、それを大規模に再生可能アンモニアへ転換することに注力しています。AM Greenは再生可能エネルギー生成のための独自のアーキテクチャを構築しています。欧州の先進的な電解槽およびアンモニア合成技術を活用し、合計2.3 GWの風力/太陽光発電容量による再生可能電力のベースロード供給を揚水発電所が支える仕組みです。グローバルな投資家および技術パートナーの支援を受け、AM Greenは最近、カキナダに年間最大100万トンという世界規模の再生可能アンモニア生産施設を開発する最終投資決定を下しました。

Uniperについて

デュッセルドルフに本拠を置くUniperは、世界40か国以上で事業を展開するグローバルな欧州エネルギー企業です。約7,500名の従業員を擁し、欧州、特に中核市場であるドイツ、英国、スウェーデン、オランダのエネルギー供給の安定確保に重要な役割を果たしています。14ギガワットに及ぶUniperの柔軟な発電能力は、信頼性の高い電力生産の基盤となっています。Uniperはガス取引分野におけるリーディング・カンパニーであり、北西ヨーロッパでも有数のLNG輸入業者です。同社の幅広い調達ポートフォリオはエネルギー供給の安全性を高めています。Uniperの再生可能エネルギー、水素、その他の低炭素エネルギー・キャリアへの投資は、エネルギー・システムの変革を推進しています。

Uniperは、本拠地であるドイツの約1,000の自治体および産業企業にエネルギーとサービスを提供しています。また、ドイツ最大のガス貯蔵施設および水力発電所の運営会社でもあります。

本プレス・リリースには、Uniper SE経営陣による現在の仮定および予測、ならびにUniperが現在入手可能なその他の情報に基づく将来に関する記述が含まれている可能性があります。さまざまな既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因により、実際の将来の結果、財務状況、会社の発展または業績と、本資料に記載された見積もりの間に重要な差異が生じる可能性があります。Uniper SEは、これらの将来予測に関する記述を更新し、将来の出来事や展開に適合させることを意図しておらず、また一切の責任を負いません。

