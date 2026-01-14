



中国・深圳、2026年1月14日 /PRNewswire/ --統合型情報通信技術（ICT）ソリューションのグローバルリーディングプロバイダーである ZTE Corporation（0763.HK／000063.SZ） は、CDP による気候変動評価において再び「A」スコアを獲得し、世界の企業の上位4％にランクインしました。



ZTE、CDP気候変動Aリストに3年連続で選出、世界上位4%にランクイン



これは ZTE が CDP の最高評価を3年連続で獲得したことを示すものであり、近年において中国本土企業として唯一、3年連続でこの栄誉を達成した企業となります。この評価は、ZTE の環境ガバナンスおよび気候変動対策が国際的に高く評価されていることを示すとともに、低炭素社会への世界的な移行を推進する産業界の先駆者としての同社のリーダーシップを際立たせるものです。

環境情報開示に関する国際的に権威あるプラットフォームである CDP は、企業の気候変動対策、情報開示の透明性、ならびに総合的な取り組み状況を評価するための、世界的に認知された評価体系を構築しています。その評価スコアは、投資判断や調達判断の指標として広く活用されています。2025年には、世界全体で22,100社を超える企業が、CDP を通じて気候変動、森林、水セキュリティに関する情報を開示しました。これらの企業は、世界の時価総額の50％超を占めています。最高評価である「A」スコアの獲得は、気候ガバナンス、目標設定、施策の有効性、リスク管理能力において、当該企業が世界全体の上位4％に位置していることを示しています。

ZTE は、グリーンおよび低炭素の理念を自社の成長戦略に深く組み込み、「グリーン・デジタル・パスウェイ」を構築しています。これは、グリーン・オペレーション、グリーン・サプライチェーン、グリーン・デジタル・インフラ、グリーン・エンパワーメントという4つの主要な側面を軸に、さまざまな産業のグリーントランスフォーメーション加速を支援するものです。

グリーン・オペレーションの分野において、ZTE は複数の省エネルギーおよび排出削減施策を実施し、その結果、電力使用量を絶対値ベースで4,500万kWh削減しました。同社は、前年と比較してスコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量を13.4％削減しました。通信製品では、使用および保守段階における物理的排出強度が8.39％削減され、端末製品では、製品ライフサイクル全体にわたる絶対的な排出量が前年比で5.02％削減されました。ZTEは、2024年においてScope 1、2、3のカーボン排出量を2023年と比較して1,431.7万トン削減しました。

グリーン・サプライチェーンの分野では、ZTE はグリーン・イノベーション戦略に関する要件を、契約締結、現地監査、パフォーマンス評価などを含むサプライヤー管理 IT システムに組み込んでいます。これまでに、同社は450社以上の生産サプライヤーに対して企業の社会的責任（CSR）に関する現地監査を実施し、152社のサプライヤーを組織レベルのカーボンインベントリ作成に指導、さらに51社のサプライヤーがカーボン削減目標と施策を策定するのを支援してきました。

グリーン・デジタル・インフラの分野において、ZTE は現在 800 件以上のグリーン特許を保有しています。これまでに、同社は全製品カテゴリーを対象に、240製品のカーボンフットプリント評価を実施しています。これにより、世界の通信事業者に対して年間100億kWh以上の電力節約を実現しています。

グリーン・エンパワーメントの分野では、ZTE はクラウドやネットワークインフラ、IoT、ビッグデータ、AI などの最先端技術を伝統産業と統合し、 開発と排出削減の双方でウィンウィンの成果を実現しています。同社は、鉄鋼、冶金、電子製造、港湾、鉄道輸送、鉱業、電力など 18 の産業分野で、2,000 社以上の主要業界パートナーと協力し、5G を活用した革新的なグリーン施策を展開しています。その結果、100 を超える革新的な応用シナリオを先駆的に実現しています。

ZTE の持続可能な開発に対する長期的な取り組みは、一貫して高く評価されています。同社は、Science-Based Targets initiative（SBTi）から、短期の1.5°C目標および長期のネットゼロ目標について正式承認を受けており、さらに EcoVadis のゴールドメダルを獲得しています。これにより、世界で評価された企業の上位4％に位置する企業として認められています。

ZTE は、国連グローバル・コンパクト（UN Global Compact）、グローバル e サステナビリティ・イニシアティブ（GeSI）、COP29 グリーン・デジタル・イニシアティブのメンバーとして、今後も「デジタル経済の推進者」としての役割を深化させ、グローバルなパートナーや顧客と連携して、 グリーンかつ知的な未来の実現に向けた取り組みを推進します。これにより、地球規模の気候変動への対応と、持続可能でより良い世界の構築に向けた力強い貢献を続けていきます。

