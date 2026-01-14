Huawei、スマート太陽光発電と蓄電系統に関する2026年のトレンド10選を発表

深川（中国）、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Powerは、「あらゆるシナリオにおける系統形成、AIの解放、卓越性の構築：主要エネルギー源としての再生可能エネルギーの推進」をテーマとした、スマート太陽光発電と蓄電系統に関する2026年のトレンド10選を発表しました。同社のスマート太陽光発電と蓄電系統製品ライン担当副社長兼最高マーケティング責任者を務めるEric Zhong氏は、このトレンドに加えて、太陽光（PV）・風力・蓄電系統（ESS）を再生可能エネルギーシステムの主力電源として進化させると共に、高品質な産業発展を促進する知見や実用的な道筋を示す白書を発表しました。



同氏は、現在業界が単発のイノベーションから統合的進歩へと移行し、より深い価値創造の段階に入っているとコメントしています。Huaweiは、太陽光発電と蓄電に関する専門知識を用いて、以下のトレンド10選を発表しました。

トレンド1：PV+風力+ESSの相乗効果により、再生可能エネルギーを予測と制御が可能で安定した電源に

将来の大規模太陽光・風力・蓄電発電所には、5つの特性が必要：二本柱（安定かつ制御可能な発電およびコスト）と三大要素（100%再生可能エネルギーによる独立運転、全工程の知能的連携、製品寿命全体を通じた高い安全性と品質）。

トレンド2：系統形成ESSは、電力系統の安定性とバランス確保に向けた大きな支えに

系統形成型蓄電系統の普及が進んでいます。再生可能エネルギー発電の変動を平滑化することで、電力供給の安定性向上、エネルギー市場への参加、周波数調整およびピークカットといった付帯サービスを提供します。

トレンド3：発電・送電網・負荷・蓄電の相乗効果で地域の自律性と電力供給のグローバルな連携を推進

AIを活用したインテリジェントな配電・運用指令技術により、発電、送電網、負荷、ESS間の深い連携と効率的な調整が可能となります。

トレンド4：家庭用PV+ESSシナリオにおいて、AI活用からAIネイティブへ移行し、最適なエネルギー体験を実現

家庭用PV+ESSシナリオでは、製品はAI対応からAIネイティブへと進化しています。AIは設計、体験、運用保守（O&M）の各段階に完全に組み込まれ、自己消費最大化という基本的な戦略から、最適なエネルギー体験を実現する積極的な戦略へと移行しています。

トレンド5：高周波・高密度化がPV+ESS機器の電力密度向上を牽引

PVインバーターとパワーコンディショナ（PCS）の電力密度は、今後数年間で40％以上向上すると予測されています。これによりPV+ESSシステムの品質と効率が大幅に向上します。

トレンド6：高電圧化と信頼性による発電コスト（LCOE）の低減

主要部品と絶縁材料における電圧耐性の向上により、高電圧アーキテクチャへの移行が加速します。一方、事後対応から事前予防へと安全対策は移行しつつあります。

トレンド7：「バッテリー≠ESS」、システムレベルのバッテリー管理で安全かつ安定した運用を実現

デジタル技術を用いて、セルからシステムまでのバッテリー全体を精密かつ確実に管理します。蓄電システム（ESS）における放電容量の拡大、安全性の向上、長寿命化、そして運用・保守（O&M）の簡素化を実現するために不可欠な要素であり、高品質な蓄電システムが備えるべき基本要件となっています。

トレンド8：成熟した系統形成技術により、再生可能エネルギーの体系化を加速

系統形成型ESSは、電力系統の「受動的な追随者」から「能動的な設計者」へと進化しています。系統形成技術は単一の機能としての役割を超え、体系的かつ深く統合された応用へと移行しています。

トレンド9：AIエージェントによる再生可能エネルギー発電所の自動化

AIエージェントの導入により、再生可能エネルギー発電所にかつてない速度で統合されつつあります。クラウド・エッジ・デバイスが連携することで、発電所の完全自動運転を加速します。

トレンド10：安全性の定量化が蓄電業界全体の安全能力向上を推進

蓄電システムの安全性は、従来のサンプル検査からライフサイクル全体での包括的なシステムレベル評価へと移行しています。測定可能な安全指標を定義し、定格要件を満たす能力を継続的に強化することで、業界は長年抱えてきた課題を解決できるのです。

（日本語リリース：クライアント提供）

