HCLTech社、The Magnum Ice Cream Companyと協業し、デジタル基盤の刷新を加速





ノイダ（インド）, 2026年1月14日 /PRNewswire/ -- HCLTech（NSE：HCLTECH.NS）（BSE：HCLTECH.BO）は、世界有数のグローバル・テクノロジー企業として、世界最大のアイスクリーム会社であるThe Magnum Ice Cream Company（TMICC）向けに、将来を見据えたITインフラストラクチャの設計、構築、運用を行うために複数年にわたるパートナーシップを締結しました。今後、HCLTechは自社のAI Forceプラットフォームを展開し、TMICCのデジタル・インフラストラクチャ全体にAIを組み込んでいきます。

HCLTechのソリューションは、予測分析を統合し、ビジネス・プロセスの可視性を向上させるとともに、ユーザー体験を顧客の業務モデルの中核に据えることで、スケーラブルかつ高い耐障害性を備えたIT運用を世界規模で実現します。TMICCとのパートナーシップの中核となるのは、AIOpsからNoOps業務モデルへの進化であり、これにより、人手を介さない（ゼロタッチ）自動化や、自律的に判断して実行するエージェント型ソリューションを活用し、完全自律型のIT運用を可能にします。

「The Magnum Ice Cream Companyが独立した上場アイスクリーム企業として前進する中、当社はデジタル基盤のあらゆるレイヤーにインテリジェンスを組み込んでいます。HCLTechとのパートナーシップは、安全で将来を見据えたインフラストラクチャの構築において不可欠なものです。両社の提携を通じて、運用の卓越性の基準を再定義し、当社が提供する体験の価値を一段と高める高度なAI機能を展開していきます」と、The Magnum Ice Cream Companyの最高技術責任者であるMark O'Brien氏は述べています。

このパートナーシップは、消費財業界におけるHCLTechのイノベーション力、俊敏性、そして運用の卓越性を示すものであり、テクノロジー主導の変革を促すとともに、カスタマー・エクスペリエンスの向上を推し進めます。実績あるHCLTechの手法により、TMICCはUnileverからの移行サービス契約（Transition Service Agreement、TSA）を円滑に終了し、AIを活用した次世代のデジタル・アイス・クリーム事業を構築するグリーンフィールド型ITインフラストラクチャを確立できるようになります。

「今回のパートナーシップは、業界に関する深い知見を背景に、複雑かつグローバルな変革を推進するHCLTechのリーダーシップを改めて示すものです。当社は、最先端のテクノロジーとグローバルな人材を通じて、TMICCの成長ビジョンと戦略の実現に貢献できることを期待しています」と、HCLTechのCEO兼マネージング・ディレクターであるC Vijayakumar氏は述べています。

HCLTechについて

HCLTechは、60か国にわたり22万6,300人以上の従業員を擁するグローバル・テクノロジー企業であり、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中核とした業界最先端の能力を、幅広いテクノロジー・サービスおよび製品のポートフォリオを通じて提供しています。同社は、主要なすべての業界分野の顧客と取引しており、金融サービス、製造、ライフ・サイエンスおよびヘルスケア、ハイテク、半導体、通信およびメディア、小売およびCPG、モビリティ、公共サービス向けに業界別ソリューションを提供しています。2025年12月までの12か月間における連結売上高は145億ドルでした。同社のテクノロジーが顧客の成長と変革をどのように加速させるかについては、hcltech.comをご覧ください。

The Magnum Ice Cream Companyについて

The Magnum Ice Cream Companyは世界最大のアイスクリーム会社です。Magnum、Ben & Jerry's、Wall's、Cornettoといった世界的な主力ブランドを含む充実したポートフォリオを擁し、世界に300万台の冷凍庫ネットワークを展開しながら、80か国以上で事業を展開しています。同社は2024年度に79億ユーロの売上高を計上しました。詳細については、The Magnum Ice Cream Companyのウェブサイトをご覧ください。

