大阪マラソン2026の完走者に贈られる

完走記念メダルとフィニッシャータオルのデザインが決定！

メダルのモチーフは大阪城、タオルはJUNKO KOSHINOによるデザイン

大阪マラソン組織委員会は、2026年2月22日（日曜日）に開催する大阪マラソン2026で完走者に贈られる完走記念メダルとフィニッシャータオルのデザインを決定しましたのでお知らせします。

完走記念メダルは大阪マラソンのフィニッシュ会場である大阪城がモチーフ

大阪城のシルエットの左右には、モザイク模様風に「OSAKA」の文字を配置し、レインボーカラーで大阪ならではの賑々しさを表現しています。

裏面には完走者の力走を称え、42.195kmに及ぶコースの全行程を刻みました。

リボンは大阪城の石垣をイメージしたモザイク模様で、大阪マラソンのスローガン「みんなでかける虹」と大阪の歴史を表現しています。

フィニッシャータオルは「JUNKO KOSHINO」による、大阪城など大阪を代表するスポットのデザイン

フィニッシュ会場となる大阪城を真ん中に、左右には四天王寺、大阪市中央公会堂、京セラドーム大阪、あべのハルカスなど、コース付近の大阪を代表するスポットを配置。

お城や堂宇から近代洋風建築に高層ビルまで、時代を超えて輝く大阪の魅力をギュッと詰め込んだ図柄となっています。

42.195kmのマラソン完走者用(幅61㎝×長さ120㎝)

720＜なにわ＞マラソン完走者用(幅21㎝×長さ107㎝)

デザイナー：コシノジュンコ

【メッセージ】

大阪城や四天王寺など、大阪の主要な建造物のモチーフをスケッチ風に表現しました。走り終わった後もまた大阪を訪れたいと思ってもらえるように大阪の魅力を込めてデザインしました。

【プロフィール】

⼤阪府岸和⽥⽣まれ。1970年⽇本万国博覧会（⼤阪万博）にて⽣活産業館・ペプシコーラ館・タカラ館の3パビリオンのユニフォームをデザイン。1978年から22年間パリコレクションに参加。北京・NY（メトロポリタン美術館）・ベトナム・キューバ・ポーランド・ミャンマー等、世界各地でショーを開催し国際的な⽂化交流に⼒を⼊れる。オペラ「魔笛」や「蝶々夫⼈」・ブロードウェイミュージカル「太平洋序曲」（トニー賞ノミネート）・DRUM TAOの舞台衣装 ・スポーツユニフォーム・花⽕のデザイン等ファッションの枠を超えて⽇本⽂化を発信している。

2022年 ⼤阪来てな⼤使就任

2025年 国際博覧会協会シニアアドバイザー

2017年 ⽂化功労者

2021年 フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章受章

2022年 旭⽇中綬章受章

2025年 文化勲章受章