株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区、以下LIVE BOARD）は、2026年1月14日(水)開催の取締役会において、代表取締役社長の任命の予定について決議しましたのでお知らせします。なお、2026年1月30日(金)開催の株主総会、及び2026年2月2日(月)開催の取締役会において正式に決定される予定です。

■就任/任命日 2026年2月2日

新職 代表取締役社長

旧職 株式会社 電通

氏名 田中 淳泰

■役員（2026年2月2日予定）

代表取締役社長 田中 淳泰(新任)

代表取締役副社長 伊藤 哲哉

取締役 藤川 英俊

取締役 宮川 聡

取締役 石橋 英城

取締役 吉田 岳人

取締役 鈴木 喬

取締役 真柴 智宏

取締役 石渡 弥

取締役 櫻井 順

取締役 石川 直樹

監査役 本間 隆巳

監査役 奥田 敏博

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。