丹青社、AI を活用したナレッジマネジメントツール「saguroot」が「ITトレンド年間ランキング2025」ナレッジマネジメント・大規模部門で第1位を獲得
商業施設・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社⻑：小林 統／以下、丹⻘社）が提供する、AIを活用したナレッジマネジメントツール「saguroot」が、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」の2025年の年間ランキングにおいて、ナレッジマネジメント部門／企業規模別ランキング 大規模部門で第1位を獲得しました。
■受賞製品
ナレッジマネジメント部門／企業規模別ランキング 大規模部門 第1位「saguroot」
「saguroot」は、R&D、イノベーション、企画業務を行う組織・企業に向けて開発された、社内の知見と人材を見つけられるツールです。
博物館等の展示施設を多く手掛ける丹青社の情報整理のノウハウを活かしたユーザー視点のUX設計により、直感的で効率的な検索を実現しています。
日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：津坂 美樹／以下日本マイクロソフト）が提供するAIソリューション「Azure AI」や生成AIサービス「Azure OpenAI Service」を活用することで、資料内のテキストや画像を含めた全文検索や資料の要約を表示する機能も提供しています。
資料の内容まで含めた横断的な検索を実現するとともに、検索結果に生成AIによって生成した要約も併せて表示することで、目的とする情報を見つけやすくし、より効率的かつ直感的な検索体験を実現することができます。
「saguroot」は生成AI・AIとデザインの力で、経験や知識の差を超えた検索体験の提供を通じて、イノベーションの創造と生産性の向上を支援します。
・「saguroot」ウェブサイト：https://saguroot.tanseisha.co.jp
■ITトレンド 年間ランキング2025について
2025年に、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。最も支持されたIT製品はどの製品か、各カテゴリーごとに紹介しています。
ランキング結果は以下よりご覧いただけます。
https://it-trend.jp/award/2025/knowledge_management（絞り込み：企業規模別ランキング＞大規模（100名以上））
※ランキング結果は2025年1月1日~11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2871/126060/126060_web_1.png
※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
■ 本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社丹青社 広報室 担当:石綿、寺戸 Mail: pr-staff@tanseisha.co.jp Tel: 03-6455-8115
関連リンク
丹青社ウェブサイト
https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2026/post-68888
