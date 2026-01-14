こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング(文書管理システム部門)で1位を獲得〜生成AIを活用した文書管理で、業務効率化〜
住友電工情報システム株式会社が提供する文書管理・情報共有システム「楽々Document Plus(らくらくドキュメントプラス)」は、株式会社Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品・サービスの比較サイトITトレンドにて発表された、ITトレンド年間ランキング2025 文書管理システム部門の「総合」と「中規模」の2部門で第1位を獲得しました。
■楽々Document Plusについて
契約書やISO文書の管理、電帳法対応など、さまざまな用途で活用できる文書管理・情報共有システムです。ドキュメントにおける業務フロー(文書作成〜承認〜保管・活用〜廃棄)をシステム上で一貫して行え、社内のドキュメントDXを強力にサポートします。
さらに、生成AIとの連携により社内情報を効率的に活用できます。登録された文書をもとに自然言語で質問や回答ができ、欲しい情報がすぐに取得できます。最新かつ正式な文書をソースとしているため、高い精度の回答を得られるのが特長です。ファイルの要約や翻訳も簡単に行え、文書を効率的に活用できます。文書属性の自動入力も可能で、登録の手間を軽減します。
■ITトレンド年間ランキング2025とは
ITトレンド年間ランキング2025とは、ITトレンドにおいて、2025年1月1日〜11月30日の期間に最も問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。ランキング結果は、カテゴリーごとに資料請求数をもとに集計しています。
このたび、楽々Document Plusは、ITトレンド年間ランキング2025 文書管理システム部門の「総合」と「中規模」の2部門で第1位を獲得しました。
ITトレンド上半期ランキング2025 文書管理システム部門
https://it-trend.jp/award/2025/document_management
■ITトレンドとは
ITトレンドは2007年より運営されている法人向けIT製品の比較・検討サイトで、2025年5月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、3,000製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用するユーザは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で一括資料請求ができます。
さらに、生成AIとの連携により社内情報を効率的に活用できます。登録された文書をもとに自然言語で質問や回答ができ、欲しい情報がすぐに取得できます。最新かつ正式な文書をソースとしているため、高い精度の回答を得られるのが特長です。ファイルの要約や翻訳も簡単に行え、文書を効率的に活用できます。文書属性の自動入力も可能で、登録の手間を軽減します。
■ITトレンド年間ランキング2025とは
ITトレンド年間ランキング2025とは、ITトレンドにおいて、2025年1月1日〜11月30日の期間に最も問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。ランキング結果は、カテゴリーごとに資料請求数をもとに集計しています。
このたび、楽々Document Plusは、ITトレンド年間ランキング2025 文書管理システム部門の「総合」と「中規模」の2部門で第1位を獲得しました。
ITトレンド上半期ランキング2025 文書管理システム部門
https://it-trend.jp/award/2025/document_management
■ITトレンドとは
ITトレンドは2007年より運営されている法人向けIT製品の比較・検討サイトで、2025年5月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、3,000製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用するユーザは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で一括資料請求ができます。
以上
■無料キャンペーンのご案内
「生成AI連携オプション3か月無料キャンペーン」を実施しております。
詳細については、下記ページをご確認ください。
https://www.sei-info.co.jp/document-plus/news/news-dp20250512/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260114_D
■無料ウェビナー(Webセミナー)のご案内
生成AI連携による業務効率化や、電子契約サービスと連携した契約書管理の方法など、楽々Document Plusの活用方法をウェビナー形式でご紹介しています。
【ウェビナーのテーマ例】
・ペーパーレス×生成AI連携による業務効率化
・契約書管理のスマート化！ 生成AIの活用で更なる効率化と正確性の両立
・JIIMA認証取得！ 電子帳簿保存法に対応した文書管理
・製造業DXをサポート！ ISO文書管理の効率化
・IT初心者でも安心！クラウド文書管理と生成AIによる文書活用法
【申込方法】下記のページより、お申し込みください。
https://www.sei-info.co.jp/document-plus/event/webinar-dp/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260114_D
■資料のご案内
楽々Document Plusの最新カタログや事例、課題にあわせたお役立ち資料をお配りしています。下記のページよりダウンロードしてご覧いただけます。
https://www.sei-info.co.jp/document-plus/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260114_D
■楽々Document Plusについて
・特長
特長1：幅広い管理業務・ドキュメントに対応可能
契約書管理やISO文書管理など幅広い業務に対応。
紙文書やフォーマットの違うドキュメントもまとめて管理できます。
特長2：純国産で高速・高精度なエンタープライズサーチ製品搭載
当社エンタープライズサーチ製品を標準搭載。
高速・高精度な検索機能で欲しい情報がすぐに手に入ります。
特長3：生成AIとの連携で、情報活用・自動化が加速
ChatGPTなどの生成AIと連携し、保管された文書をもとに自然言語での質問・回答が可能。
ファイルの要約・翻訳、ファイルの内容から属性情報を自動で抽出・入力できます。
特長4：組織体制・規模にあわせて選べる導入形態
導入形態はクラウド・オンプレミスから選択可能。
組織の規模や環境、利用人数などを踏まえて最適な導入が可能です。
・価格
・オンプレミス版
パッケージライセンス価格：150万円(税抜)〜となります。
・クラウド版
ユーザ数課金(100ユーザ〜)での提供で、[100ユーザ料金：9万円(税抜)／月]となります。
※価格についての詳細は、別途お問い合わせください。
・Webサイト
その他の詳細情報については下記のURLよりご確認ください。
・楽々Document Plus
https://www.sei-info.co.jp/document-plus/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260114_D
・楽々Document Plus Cloud
https://www.sei-info.co.jp/document-plus/document-plus-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260114_D
■登録商標について
・楽々Documentは、住友電気工業株式会社の登録商標です。
・ChatGPTは、OpenAI, Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
・製品に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部
東京 TEL：03-6406-2840
名古屋 TEL：052-533-8704
大阪 TEL：06-6394-6731
福岡 TEL：092-284-0232
Email：rakrak@sei-info.co.jp
・本件に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL : 06-6394-6754
Email : mkt@sei-info.co.jp
URL : https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260114_D