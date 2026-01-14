株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、東京駅八重洲側の商業施設「東京駅一番街」の地下1階にある“東京おかしランド”イベントスペースに、特別なアルフォートを取り扱う「大人のアルフォートSHOP」を2026年1月21日(水)から3月18日(水)までの期間限定でオープンいたします。


「大人のアルフォートSHOP」店舗イメージ


「大人のアルフォートSHOP」では、ワインやラム、清酒などお酒の風味を利かせたチョコレートとオリジナルなダイジェスティブビスケットを組み合わせた特別な商品を展開します。

アルフォートでは初めてとなるお酒を組み合わせた商品ラインアップにより、新たな魅力を引き出しました。お酒の上品な風味が香るチョコレートとダイジェスティブビスケットの心地よい食感が、忙しい日々の中の穏やかなひとときに寄り添います。

アルフォートのブランドカラーである深みのある青を基調とした、落ち着いた佇まいの期間限定「大人のアルフォートSHOP」へのご来店を心よりお待ちしています。



【ショップ概要】

店舗名　： 大人のアルフォートSHOP

住所　　： 東京駅一番街　地下1階　東京おかしランド　イベントスペース

　　　　　 (JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ)

期間　　： 2026年1月21日(水)～ 2026年3月18日(水)

営業時間： 9：00～21：00(無休)



【取り扱い商品】

◇大人のアルフォートアソートワイン＆ラム

ワイン風味とラム風味の２種類のアルフォートを詰め合わせたアソート商品です。

「大人のアルフォートワイン」は、ワインの粉末酒を加えたチョコレートとブドウ果汁を加えたこの商品専用のビスケットを組み合わせました。フルーティーなワイン風味をまとったアルフォートをお楽しみいただけます。

「大人のアルフォートラム」は、ラムの粉末酒を加えたチョコレートとラム酒を加えたこの商品専用のビスケットを組み合わせました。芳醇なラムの風味が香るアルフォートをお楽しみいただけます。


https://www.atpress.ne.jp/releases/564787/img_564787_2.jpg

商品名　： 大人のアルフォートアソートワイン＆ラム

内容量　： 12枚(ワイン6枚、ラム6枚)

価格　　： 1,600円(税込)

賞味期限： 6カ月


◇大人のアルフォートワイン

https://www.atpress.ne.jp/releases/564787/img_564787_3.jpg

商品名　： 大人のアルフォートワイン

内容量　： 6枚

価格　　： 800円(税込)

賞味期限： 6カ月


◇大人のアルフォートラム

https://www.atpress.ne.jp/releases/564787/img_564787_4.jpg

商品名　： 大人のアルフォートラム

内容量　： 6枚

価格　　： 800円(税込)

賞味期限： 6カ月


◇東京アルフォートＳＡＫＥ

清酒風味の粉末酒を加えたチョコレートと岩塩を加えたこの商品専用のビスケットを組み合わせました。塩味によってお酒の風味が際立つ味わいをお楽しみいただけます。チョコレートにはスカイツリーの他にレインボーブリッジや東京駅のレリーフを施しており、東京の思い出を語らうお土産にぴったりなアルフォートです。


https://www.atpress.ne.jp/releases/564787/img_564787_5.jpg

https://www.atpress.ne.jp/releases/564787/img_564787_6.jpg

商品名　： 東京アルフォートＳＡＫＥ

内容量　： 14枚

価格　　： 1,500円(税込)

賞味期限： 6カ月



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel：0120-28-5605