組織・人材開発研修、コンサルティングのインパクトジャパン株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：戒能 祥哲、以下、当社)は、中間管理職向け研修「ENHANCE」を2026年1月19日にリリースします。中間管理職に求められることは多岐に亘りますが、彼らがその時間を最も投入しているのは会議と部下との面談です。これらを効果的に運用するためのスキルを磨き上げ、組織力を高めていくプログラムです。





■開発の背景：

管理職の罰ゲーム化、といった言説を耳にすることが増えました。昇進することの魅力や可能性よりも負担やリスクを過大に感じてしまう人の割合が多くなっているからでしょうか。研修の現場でも、「業務が多くて部下育成に時間が割けない」という声が上がることがあります。





部下が育っていないため権限委譲することができない。結果、マネージャーが業務を抱え込む。目の前の業務を回すことに手一杯で、部下育成に時間を使えないので、やはり部下が育たない。こんなループを繰り返している。





これは因果として正しそうですが、では「時間さえあれば、部下育成ができる」のでしょうか。もしかしたら逆なのかもしれません。部下育成ができていないから、いつまでも業務負担が軽くならない、とは考えられないでしょうか。





特別な時間を取らずとも、業務を回すプロセスの中で、同時に部下の能力を高める。それを可能とするスキルセット(知識と技能)を身につけるための支援として、何に注力し、どのように行うことが役に立つのか。これが本プログラムの開発の出発点となりました。









■コンセプト：流れに乗って磨かれる

管理職となること自体が、キャリアにおける大きな転換です。それは転職することと同等のインパクトがあるのではないでしょうか。困難とやりがいが混然一体となる「急流下り」のようなダイナミックなキャリアチャレンジに向かっていくには、相応の準備と手厚い支援が必要です。





まずは、いちプレイヤーから管理職になるにあたっての心構えやマインドセット、言うなればOS(オペレーティングシステム)のアップデートが求められます。プレイヤーマインドのまま管理職を担ってしまうと、マネージングプレイヤー(管理職っぽいことをしているが、実態としてはプレイヤーのまま)が生まれてしまうからです。「マネージャーになるということは、これまでの延長線上ではない」と明確に自覚することが大切です。





その上で今回のプログラムの位置づけは、新しくなったOSに載せるアプリのイメージです。マネジメントキャリアという急流を乗りこなすスキルセットとして、特に「会議運営」と「個別面談」という2つのスキルに焦点を絞って磨いていくというものです。









■プログラムの全体像

プログラムは3つのモジュールで構成されています。会議の運営の基礎基本や部下との個別面談の効果的な進め方を反復訓練によって身につけます。その上で、マネージャー自身の業務の一部を権限委譲していくのですが、それをやらされ感ではなく、メンバー自身の能力開発やキャリア形成に整合するようにしていきます。





会議や面談といった必須業務を「やりこなす」だけでなく、OJTの場として機能させることによって、「他者を通じて事を成す」という本来のマネジメントに注力できるようになることをねらいとしています。









■期待される効果

マネージャー ：定例会議などの見直しによるミーティング時間圧縮、メンバーへの権限委譲による業務負荷の軽減、1on1などのマンネリ化の解消

チームメンバー：ジョブ・クラフティングによる自己効力感の向上、低付加価値業務の圧縮による時間の捻出、キャリアビジョンの明確化

会社・組織 ：意思決定の促進による戦略の推進の実効性向上、社員のジョブ・エンゲージメント向上、管理職を志向するメンバーの増加









■開発者コメント：

ENHANCEとは、一般的に「強化する」と訳されますが、宝石などを「磨き上げる」という意味合いでも用いられます。本プログラムは、マネージャー自身が既に持っているスキルをより一層磨き上げていくことを目指しています。会議や面談は、まさにマネージャーが直接的に「仕事を通じて、部下を育てる」ことができる場です。しかし多くの組織では、会議や面談が儀式的あるいは義務的なものとなり、こなすことが目的となってしまっていると伺うことも少なくありません。





既にあるこれら機会を活用し、コミュニケーションを変え、効果的な育成の場にしていく。時間がないから、部下育成に手をかけられないのではなく、「業績管理しながら、部下育成もできる」という場の認識転換を起こしたいと考えています。





中間管理職は、間違いなく組織の要であり、重要な役割を担う存在です。マネージャーになることを自ら選択し、日々尽力されている彼らを支援し、その組織を強くしていく。このプログラムを通じて、微力ながらそんなお手伝いができればと考えています。









【インパクトジャパン株式会社について】

1980年イギリスで創業。最初の海外進出先として選んだ日本では、1990年からインパクトジャパン株式会社として活動している。現在は、Google、SONY、J＆Jなど約400社のグローバル企業に加え、多種多様な国内企業に対して、リーダーシップ・チーム開発の研修事業、チェンジマネジメントのコンサルティング事業を提供する。知識的理解に留まらない、「感覚的理解」を促進する独自の経験学習メソッドが特長。「人と人、人と組織、組織と組織の相互作用を通じて、新しい価値を創造する」ことをミッションとして掲げている。また社会課題への取り組み「リーダーシップ・エコシステム(R)」にて、文部科学省の令和6年度「青少年の体験活動推進企業表彰」中小企業部門優秀賞を受賞。詳細・お問い合わせは、webpageより。

https://www.impactinternational.com/jp





＊リーダーシップ・エコシステム および Leadership Eco System は、インパクトジャパン株式会社の登録商標です。