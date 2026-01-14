サン・ランド・サン事務局(運営：株式会社高宮城2、所在地：愛知県西尾市、代表：高宮城 浩之)は、沖縄・愛知の若者を対象としたUIターン就労支援プロジェクト「Sun-Land-Sun(サン・ランド・サン)プロジェクト」の2026年度参加者募集を開始いたしました。

また、プロジェクト代表・高宮城 浩之による著書『介護ドリーム！』を1月14日に発刊したことをお知らせいたします。









本プロジェクトは、沖縄・愛知の若者が愛知県の介護施設で「働きながら学び、介護資格を取得し、地元に戻って福祉で活躍する」ことを支援する人材育成プログラムです。「福祉は、かっこいい」というメッセージを掲げ、仕事・学び・地域貢献を循環させる新しい仕組みとして注目されています。





サン・ランド・サン・プロジェクトの流れ





1. プロジェクトの背景

沖縄県では若年層の県外流出と介護人材不足が課題となっています。「Sun-Land-Sun(サン・ランド・サン)プロジェクト」は、福祉を通じた人材育成と地域循環の仕組みを構築することを目的に2024年に始動。試験運用を経て、2026年から本格的な募集を開始します。





2. プロジェクトの仕組み

対象：沖縄県・愛知県在住の18～25歳(未経験可)

期間：1年間(愛知県にて就労・研修・資格取得)

支援：住居提供、就労サポート、資格取得費用の補助

取得可能資格：認知症基礎研修、介護職員初任者研修、運転免許、介護福祉士実務者研修など

プロジェクト修了後の支援：沖縄・愛知での就職マッチング、地域貢献活動の機会提供





3. 代表コメント(高宮城 浩之)

「働くことを通じて、自分を誇れるようになる。福祉は“誰かを支える”だけじゃなく、自分の生き方もつくり夢を叶える事ができる仕事です」





4. 2026年 (第1期)募集概要

募集期間： 2026年1月～2026年4月末

募集人数： 年間48名(面談選考あり)

応募URL ： https://htc2019.my.canva.site/sunlandsun-2026





【公式YouTube・TikTok】

・高宮城2公式YouTube

https://youtube.com/channel/UCaGAIrTmk-JdPHQuN6F-6ZA?si=bHgmh2WsPktTZCbk

・高宮城2公式TikTok

https://www.tiktok.com/@takamiyagi2?_r=1&_t=ZS-933Dh1prcFk









■介護は“かっこいい仕事”――福祉の現場から希望を語る新刊『介護ドリーム！』発売のお知らせ

サン・ランド・サン・プロジェクト代表の高宮城 浩之が、HTC出版より、介護・福祉の現場で働く人々やこれから働く人たちに向けた書籍『介護ドリーム！』を2026年1月14日に発売いたしました。本書は、沖縄出身で愛知県にてナーシングホームを運営する著者が、自身の生い立ちから介護の道を志し、福祉の未来を描くまでの歩みを綴ったノンフィクションです。ナーシングホームは、2018年の設立以来、施設内でのインフルエンザ・新型コロナ感染ゼロを更新しています。現場で奮闘する職員、介護を学ぶ学生、そして福祉を志す若者に向けて、「介護の仕事は希望に満ちている」というメッセージを届ける一冊です。





書籍プレスリリース





【書籍概要】

書名 ：『介護ドリーム！』

著者 ：高宮城 浩之

発売日：2026年1月14日

判型 ：A5判／200ページ

価格 ：2,500円(税抜)

発行 ：HTC出版

ISBN ：978-4-9914211-1-2

発売 ：HTC出版オンラインにて





【著者紹介】

高宮城 浩之(たかみやぎ・ひろゆき)

沖縄県出身。愛知県でナーシングホームを運営。医療と介護の垣根を越えた現場づくりに挑み続け、若者の福祉キャリアを支援する「Sun-Land-Sunプロジェクト」を主宰。「福祉の仕事は希望に満ちている」という信念のもと、地域と人をつなぐ活動を展開している。





【書籍内容】

本書では、貧困や非行を経て福祉の道に進んだ著者の原体験から、看護学校での苦労、介護事業の立ち上げ、地域への恩返しに至るまでを、リアルな言葉で描いています。「介護ドリーム！」というタイトルには、“介護を通して人生を立て直し、夢を叶えることはできる”という著者の想いが込められています。





【関連情報】

本書は、同氏が主宰するUターン支援「サン・ランド・サン・プロジェクト」と連動しており、若者が「福祉を通じて地元に還る」モデルの原点を描いた内容となっています。









■本に関するお問い合わせ

HTC出版(〒174-0065 東京都板橋区若木1-4-4-301)

https://htc2019.co.jp/publication/

担当：中野 杏子( nakano@htc2019.co.jp )

Instagram： https://www.instagram.com/htc.books/