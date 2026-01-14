CapitaLand India Data Centre Fund、3拠点のデータセンターに対して20.2％の持分を9,973万シンガポールドルで取得





開発重視型のデータセンターファンドは、ファーストクローズ時に約1億5,000万シンガポールドルの資本を調達しました

シンガポール、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- 世界有数の不動産資産運用会社CapitaLand Investment Limited (CLI)は、CapitaLand India Data Centre Fund (CIDCF)の第1次募集で約1億5,000万シンガポールドルの資金調達に成功しました。CIDCFは、インドの主要データセンター回廊におけるデータセンター開発の機会に注力しています。

CIDCFは、第三者のグローバル機関投資家を基軸として約1億5,000万シンガポールドルのファーストクローズを実施し、CLIからもGP出資が行われました。同ファンドは、最終クローズで約3億シンガポールドルの調達を目指しています。

第一回目の買収完了により、CIDCFはCapitaLand India Trust（CLINT）から3つのデータセンターそれぞれの20.2%の権益を取得し、その総買収額は推定9,973万シンガポールドル（70.2億インドルピー）となる[1]。さらに、CIDCF は、バンガロールにある CLINT の 4 番目のデータ センターである CapitaLand DC Bangalore の権益取得に関して優先購入権を持ちます。

これら3拠点のデータセンターは、AI対応かつ持続可能な設計を備え、地域のハイパースケーラーや大規模企業のニーズに応える能力を有します。3つのプロジェクトすべてで電力の確保が完了しており、合計の総発電容量は200メガワット（MW）となる予定です。

3つのデータセンターは以下の通りです：

CLIのグループ最高執行責任者（COO）であるAndrew Lim氏は次のように述べました：「CIDCFのファーストクローズの成功と投資家のサポートは、インドのダイナミックなデータセンター市場を形成するというCLIの投資・開発戦略を裏付けるものです。インドはクラウド導入、データローカライゼーション、AI主導のワークロードの急成長により、データセンター投資のホットスポットとして浮上しています。同国のデータセンター容量は2027年までに倍増すると予想されています[2]。現在開発中の3つの主要資産と電力の確保を踏まえ、CIDCFはプライベート資本がこの成長機会に参加するための魅力的な選択肢を提供します。」

CLIのIndia Private Fund部門マネージングディレクター兼ヘッドであるHardik Gesota氏は次のように述べました：「CIDCFのポートフォリオは、インドの確立されたデータセンター回廊内に戦略的に位置しており、電力やネットワーク接続へのアクセスも確保されています。ハイパースケーラーや企業顧客からの増大する需要に対応できる体制が整っています。CLIはインドで30年以上にわたり事業運営の豊富な経験を積んできました。グローバルで培ったデータセンター運営の卓越性を活かし、最先端かつ安全で持続可能なデータインフラへの市場ニーズにも十分に対応可能です。CLIの不動産、投資、データセンターの総合的な専門性を組み合わせることで、ステークホルダーに対して魅力的かつ長期的な価値を提供できると確信しています。」

インドにおけるCLI

CLIは、バンガロール、チェンナイ、ハイデラバード、ムンバイ、プネー、グルガオン、コルカタ、ゴアを含むインドの主要8都市にわたり、堅牢で多様化された不動産ポートフォリオを保有しています。これには、38のビジネスパーク、産業・物流施設、データセンター、宿泊施設、コワーキング資産が含まれ、同国における運用資産総額は2025年11月5日時点で約84億シンガポールドルにのぼります。

CapitaLand Investmentの詳細については、以下をご覧ください：www.capitalandinvest.com

発行元：CapitaLand Investment Limited (Co. Regn.: 200308451M）

重要なお知らせ

本発表および本資料に含まれる情報は、いかなる投資商品の提供や勧誘を構成するものではなく、またその意図もありません。これは、当該提供や勧誘が許可されていない法域における投資家に対して行われるものではありません。

（日本語リリース：クライアント提供）

