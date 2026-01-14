有限会社アソシエ(本社：長野県松本市、代表取締役：塚原 米子)が展開する「プリン専門店　春夏秋冬」は地元松本市を更に盛り上げ、魅力を全国へ伝えていきたいという想いから『松本プリン』を開発いたしました。信州松本の美しいアルプスや街並みを表現した5種類のプリンを2026年1月14日より販売開始いたします。


松本プリン　5種　各490円(税込)


▼販売開始の背景

「プリン専門店　春夏秋冬」はプリンを召し上がったお客様に小さな幸せをお届けすべく2000年から営業し、地元のお客様に愛していただきここまでやってくることができました。生まれ育った松本を更に盛り上げるため、これぞ松本！松本に来たらこれ！と言っていただけるプリンを作って松本の魅力をもっともっと全国へ伝えていきたい！そんな想いから『松本プリン』を開発いたしました。

信州松本ならではの「季節毎に表情を変える美しいアルプス」と「松本の城下町の蔵造りの美しい街並み」を表現し、この度5種類の松本プリンが誕生いたします！


アルプスグリーン

★『アルプスグリーン』　490円(税込)

販売店舗　双葉店、中町店

販売期間　4月～10月

夏のアルプスをイメージしたプリン。

白いミルクプリンの上に松本産山辺ワイナリーのナイヤガラワインを使った香り高いワインジュレをのせました。蓋を開けるとアルプスの山々を思わせるプリンゼリーです。


アルプスブルー

★『アルプスブルー』　490円(税込)

販売店舗　双葉店、中町店

販売期間　11月～3月

冬のアルプスをイメージしたプリン。

白いミルクプリンの上に信州産のりんごジュースを使ったりんごジュレをのせました。色々なアルプスの表情をお楽しみください。


松本城下町プリン

★『松本城下町プリン』　490円(税込)

販売店舗　双葉店、中町店

販売期間　通年

松本城下町をイメージした白黒のプリン。

白いミルクプリンの上に黒いカラメルゼリーをのせました。白いミルクプリンとの相性バッチリです！


蔵プリンホワイト

★『蔵プリンホワイト』　490円(税込)(キャラメルソース付き)

販売店　双葉店、中町店

販売期間　通年

蔵造りの白と黒のなまこ壁をイメージして白と黒のプリンをホワイト、ブラックと名付けました。白いミルクプリンの上に自家製の真っ黒キャラメルソースをかけてお召し上がりください。


蔵プリンブラック

★『蔵プリンブラック』　490円(税込)(キャラメルソース付き)

販売店舗　双葉店、中町店

販売期間　通年

蔵造りの白と黒のなまこ壁をイメージした黒いプリンのブラック。ブラックは、春夏秋冬人気の黒ゴマプリンに自家製の真っ黒キャラメルソースをかけて召し上がっていただくプリン。プリンに真っ黒ソースをかける際、なまこ壁の模様をイメージしてプリンの上で描いて、自分だけの特製プリンを楽しんでいただけますと幸いです。


丁寧に裏ごしされた生地を1つ1つ注いでいます


アルプスを模したジュレを1つ1つ乗せています


松本城下町のなまこ壁を見立て、自家製まっくろキャラメルソースで描く


仕切りで固定しており、配送や持ち運びも安心


▼春夏秋冬について

春夏秋冬季節折々の素材を使って食べた方がほっと一息つけるような小さな幸せをお届けしたいと考えております。

素材は安曇野産の牛乳を使い、松本で採れたノニタマゴを使っています。できる限り地元のものを使い、素材の味を生かした心にも身体にも優しいプリンになっています。プリン以外にもプリンを使ったスイーツも多数ございます。

天使の飲むプリンや、プリンロール、幻のマウンテン、凍ったまま食べる焼きプリン、天使のプリン福(プレーン、抹茶、マロン)、ディップリンアイス棒など双葉店、中町店で販売しております。

そして中町店限定のカフェメニューも充実しております！

プリンパフェやプリンシェイク、プリンソフト、パリキャラロール、シフォンdeサンド、タピオカプリンシェイク、タピオカドリンク、コーヒー、紅茶などアイスやホットのお飲み物もございます。たくさんのお客様に、春夏秋冬の自慢のプリンやプリンスイーツを楽しみながらほっと一息つき、小さな幸せを感じていただけることを願っています。

地方発送も承っております。


【店舗紹介】

店舗名　　：プリン専門店　春夏秋冬　双葉店

店舗所在地：長野県松本市双葉13-13

連絡先　　：0263-28-1508

アクセス　：JR南松本駅より徒歩7分


春夏秋冬 双葉店　外観(1)


春夏秋冬 双葉店　外観(2)


春夏秋冬 双葉店　内観


店舗名　　：プリン専門店　春夏秋冬　中町店

店舗所在地：長野県松本市中央2丁目9-13

アクセス　：JR松本駅より徒歩10分

連絡先　　：0263-87-3402


春夏秋冬 中町店　外看板


春夏秋冬 中町店　外観(1)


春夏秋冬 中町店　外観(2)


人気No.1プリン　みるくとたまご


▼会社概要

商号　　： 有限会社アソシエ

代表者　： 塚原 米子

所在地　： 長野県松本市双葉13-13

設立　　： 平成16年9月1日

事業内容： 菓子製造販売業

資本金　： 300万円

URL　　 ： https://www.purin-shop.com/



【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

社名　　　　　： 有限会社アソシエ

電話番号　　　： 0263-28-1508

メールアドレス： order@purin-shop.com

担当　　　　　： 務台