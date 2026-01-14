他では絶対手に入らない!?あのレジェンド連名のサイン入りグッズプレゼント！

大正製薬株式会社が運営するラグビーコミュニティサイト「リポDラグビーファンパーク（通称：リポラグ）」では、ラグビーファンの皆さまへ感謝を込めて、新年特別プレゼントキャンペーンを開催します。今回は２０２６年更なるラグビー日本代表の活躍を祈念して、リポビタンアンバサダーを務める世界的ラグビーレジェンド、リッチー・マコウ氏、ダン・カーター氏連名のサイン入りグッズをプレゼント。他では絶対に手に入らないラグビーファン垂涎のグッズをこの機会に是非！◆キャンペーン概要・期 間：2026年1月15日（木）～2月2日（月）・応募方法：リポラグ会員登録後、キャンペーンページから応募・賞 品：リッチー・マコウ氏、ダン・カーター氏の直筆サイン入りポロシャツ（2名様） リッチー・マコウ氏、ダン・カーター氏の直筆サイン色紙（５名様） オールブラックス オリジナルランドリーバッグ（10名様）

◆大正製薬のラグビー支援大正製薬はラグビー日本代表のトップパートナーとして、またニュージーランドラグビー協会のグローバルプレミアムパートナーとして、長年にわたりラグビーの発展を応援してきました。202６年は大正製薬がラグビー日本代表を協賛して２５周年となります。今回のキャンペーンはそのラグビーへの想い

◆リッチー・マコウ氏伝説的キャプテンとして、オールブラックスを史上初のラグビーW杯２大会連続優勝（2011、2015）に導く。ラグビー世界殿堂入り。World Rugby年間最優秀選手賞3回（2006、2009、2010）

◆ダン・カーター氏世界最高峰の司令塔、正確無比なキックで数々の伝説を生んだ名プレーヤーラグビー世界殿堂入り。World Rugby年間最優秀選手賞3回（2005、2012、2015）テストマッチ個人通算ポイント数歴代最多記録保持者。詳細は「リポラグ」公式サイトをご確認ください。ラグビーファンなら見逃せないこのチャンスをお楽しみに！

リポDラグビーファンパーク：https://community.taisho.co.jp/sites/lipovitanリポDラグビー応援部X：https://x.com/Lipod_Rugby◆リポラグとは・ラグビーファンが集まれる場所として、3つのルームをご用意。①リポラグトーク ：ラグビー日本代表、推しチームや選手について、みんなで語れる場所。②リポラグイベント：会員限定企画として、限定ラグビーグッズ抽選企画や、限定イベント参加企画などここだけの企画が盛りだくさん。③リポラグニュース：ラグビー日本代表を支えたリポビタンDとの歩み等、日本ラグビーとリポビタンDの関係を知ることができる限定コンテンツ。

https://newscast.jp/attachments/56wCc8lsMg2fnEcrEoVR.pdf