MetCom株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近義起、以下「MetCom」）は、株式会社ホロラボ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中村 薫、以下「ホロラボ」）とともに、2026年1月28日（水）から1月30日（金）まで東京ビッグサイト東ホールで開催される「G空間Expo2026（主催：G空間EXPO運営協議会）」に出展いたします。 本展示では、「『高さが分かる人流データ』三次元人流データを活用した課題解決の最新状況」をテーマに、三次元人流データによって何が分かるのか、またそれをどのように活用できるのかを、実証事業の成果や実データの可視化を通じて紹介します。 三次元人流データは、従来の二次元人流データ（緯度・経度のみ）では把握が難しかった高さ方向の人の動きや滞留を捉えられる点が特徴です。一方で、先進性が高いがゆえに、「具体的な活用用途が分からない」「分析に必要なツールやスキルが分からない」「費用感が掴めない」といった不安が、導入に向けた障壁となってきました。 こうした背景のもと、2社は国土交通省「令和7年度三次元人流データを活用した課題解決等実証業務」に参画し、実際の地域課題の解決を通じて、従来の二次元人流分析手法を用いて三次元人流を分析するための「高さ情報による階層分離」などの最新技術を活用しながら、三次元人流データを用いることで初めて把握できる事象やその分析手法を検証してきました。 今回の展示では、2026年2月に予定されている当該実証業務の成果報告会に先駆け、最新ノウハウの一部を先行して公開します。あわせて、裸眼立体視ディスプレイを用いて実証地域の三次元人流データを立体的に可視化するデモンストレーションを実施します。二次元人流データでは捉えきれなかった高さ方向の移動や滞留を、直感的に理解いただけます。 また、会期初日の2026年1月28日（水）10時30分からは、国土交通省 政策統括官付地理空間情報課 課長補佐の諏訪 浩一様および本事業に参画する2社のメンバーが登壇し、三次元人流データに関するこれまでの取り組みや、本年度事業を通じてこれまでに見えてきた成果や論点、今後の展望について紹介するセミナーを開催いたします。 多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。*本セミナーへの参加には、G空間EXPOへの来場登録とは別に事前登録が必要です。以下のリンクよりお申し込みください。https://springfair.nikkan.co.jp/webinar/detail/1778