写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）は、新商品として「フォトスタンドとポケットアルバム2冊セット」を、2026年1月1日より販売開始いたしました。

当社ではこれまで、写真販売を通じて「想い出に驚きと感動を」届けるサービスを展開してまいりました。このたび新たに、写真を“飾る”楽しさと“残す”価値を同時に提供する商品として、フォトスタンドとポケットアルバム２冊をセットにした新商品を販売いたします。

写真販売をご利用いただくお客様からは、「購入した写真をそのまま保管するだけでなく、手軽に飾りたい」「家族や祖父母へのプレゼントとして、形に残る商品がほしい」といった声が多く寄せられていました。こうしたニーズを受け、すでに販売中のフォトスタンドと、複数枚をまとめて保管できるポケットアルバムを同じデザイン柄で統一したセット商品として展開することとなりました。単品で購入するよりもお得な価格設定とすることで、より気軽に想い出を形に残せる商品となっています。

■商品情報

＜ポケットアルバム＞ ※1冊あたり

・対応サイズLDSC（89mm×119mm）、L（89mm×127mm）、LW（89mm×133mm） ※HVサイズは非対応・写真収納可能枚数 24枚・アルバムサイズ 縦25cm 横14.5cm

＜フォトスタンド＞

・材質 木製・対応サイズ L（89mm×127mm）・写真収納可能枚数 15枚・フォトスタンドサイズ 縦200mm 横170mm 厚み10mm※手作りのため個体差があります

販売開始日：2026年1月1日価格：3,500円（税込）※単品合計価格4,660円相当。単品購入時よりもお得な価格設定としています※別途送料が発生します

■購入方法

①写真購入時にオプションとして購入

通常の写真購入時にオプションで「フォトスタンドとポケットアルバム2冊セット」を選択することが可能になりました。

②HP上のカスタマーサポート窓口からの購入

本商品は、写真購入時以外でも購入可能な商品です。以下のURLからアクセスし、「入室」ボタンを押下します。※かんたんログインURLのため、展示室コードは入力済です

・かんたんログインURL：https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/NVc0RzQ3OEcy/1?lang=jp・展示室コード：5W4G478G2

※展示室にアクセス後、「この画像を選択して先に進んでください」をご注文候補に追加いただき、フォトグッズの数を選択のうえ、ご注文いただけます。

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,800団体（2025年12月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp