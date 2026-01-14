コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」は、「おそ松さん」10周年記念 K10ジュエリー の受注を開始いたしました。（受注期間：1/14～2/10まで）※TVアニメ「おそ松さん」スマホショルダー＆ミニポーチチャームの通常販売も開始いたします。

■おそ松さん 10周年記念 K10ネームリング

TVアニメ『おそ松さん』10周年を記念したゴールドリングです。６つ子の名前をおしゃれなネームリングに仕上げました。ゴールドのカラーはピンク／イエロー／ホワイトの3色からお選び頂けるので、コーディネートにあわせてお楽しみ頂けます。細身で洗練されたデザインはウェーブリングとの重ね付けにもぴったりです。

素材：K10ゴールド（ピンク／イエロー／ホワイト）サイズ展開：7～15（奇数）号サイズ直し：不可付属：オリジナルBOX＆書き下ろしメッセージ入りカード価格：ピンク／イエロー 79,200円(税込) ホワイト 81,400円(税込)

■おそ松さん 10周年記念 K10 ウェーブリング

TVアニメ『おそ松さん』10周年を記念したゴールドリングです。細身のウェーブタイプのリングに松モチーフとイメージカラーの天然石＆モアサナイト(合成石)をセット。内側には名前の刻印を施しました。ゴールドのカラーはピンク／イエロー／ホワイトの3色からお選び頂けるので、コーディネートにあわせてお楽しみ頂けます。細身ですっきりとしたデザインは、ネームリングとの重ね付けもおすすめです。

素材：K10ゴールド（ピンク／イエロー／ホワイト）ルース：ガーネット(おそ松)／アイオライト(カラ松)／ペリドット(チョロ松)／アメジスト(一松)／シトリン(十四松)／ピンクトルマリン(トド松)／モアサナイト(共通)サイズ展開：7～15（奇数）号サイズ直し：不可付属：オリジナルBOX＆書き下ろしメッセージ入りカード価格：ピンク／イエロー 66,000円(税込) ホワイト 68,200円(税込)

■オリジナルBOX＆書き下ろしメッセージ入りカード

※キャラクターによって外箱のリボンカラーが異なります。※メッセージカードの書き下ろしメッセージはネームリングとウェーブリングでメッセージが異なります。

■着用イメージ

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

