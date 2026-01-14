阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ミマモルメ（本社：大阪市福島区、社長：藤井啓詳）が讀賣テレビ放送株式会社（本社：大阪市中央区、社長：松田陽三）と共同で構成するプログラボ教育事業運営委員会は、2026年4月に「プログラボ 志木」（埼玉県新座市）を開校します。





「プログラボ 志木」は、東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、社長：小坂彰洋）が運営する教室です。

「プログラボ」は、2016年に『私たちは、ロボットプログラミング教育を通じて、未来を担う子ども達の「夢を実現するチカラ」を育みます。』の教育理念を掲げ、「知識・技能」だけでなく「思考力・判断力・表現力」を持ち、「主体性をもって多様な仲間と協働できる」真に社会に求められる人材を輩出したいという思いでスタートし、実践しています。

直営校・フランチャイズ校合わせて全国約80校を運営し、これまで約20,000名の子ども達に教育をお届けしています。

今後も「プログラボ」は、様々な活動を通じ、1人でも多くの子ども達の「夢を実現するチカラ」を育めるよう取り組んでまいります。





開校する「プログラボ 志木」の概要は、次のとおりです。





【「プログラボ 志木」の概要】

（1）住所

埼玉県新座市東北2-31-14 第2福島ビル3A





（2）対象者

未就学年長～中学生





（3）開設予定コース

エンター、ビギナー、スタンダードII





（4）無料体験会

2026年1月17日以降、随時開催予定です。

無料体験会の開催日程はプログラボウェブサイトをご覧ください。

予約はプログラボウェブサイトからお申込みいただけます。（ https://www.proglab.education/ ）





（5）お問合せ先

0570-200-710（ナビダイヤル）

（9：30～17：30 土・日・祝日を除く。）





【参考1】株式会社ミマモルメの概要

1 本社 大阪市福島区福島3丁目14番24号

2 資本金 1億円（阪神電気鉄道株式会社100％出資）

3 設立 2017年8月8日

4 代表者 代表取締役社長 藤井 啓詳

5 事業内容 あんしん事業（ミマモルメ）・教育事業（プログラボ）

6 ホームページ

ミマモルメ https://www.hanshin-anshin.jp/

プログラボ https://www.proglab.education/





【参考2】ロボットプログラミング教室「プログラボ」の概要

1 教育理念

私たちは、ロボット・プログラミング教育を通じて、未来を担う子ども達の「夢を実現するチカラ」を育みます。





「夢を実現するチカラ」とは

（1）「学びに対する喜び・意欲」

知識と論理的な思考方法を身につけ、それを実践することで、学ぶ喜びを体感し、意欲的に学ぶ姿勢、問題解決力を養います。

（2）「視野や興味の幅を広げ、それを深く追求する心」

身のまわりのさまざまな物事に興味を持つ好奇心と、興味を持った物事に対して深く掘り下げる探究心を育みます。

（3）「自らの力でやり抜く精神」

失敗を恐れず、試行錯誤を重ね、主体性と最後までやり抜く力を育てます。





2 対象者 未就学年長～高校生





3 内容

主に「教育版レゴ(R) マインドストーム(R)EV3」や「レゴ(R) エデュケーション SPIKE(TM) プライム」を用いて、モーターや各種センサーを使ってロボットを組み立て、ビジュアルアイコンを使ったソフトウェアでプログラミングを行います。





4 料金体系（月額料金のみ。入会金・教材費は不要）









