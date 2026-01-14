¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ÝD¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÄÌ¾Î¥ê¥Ý¥é¥°¡Ë¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡ª
Ä¶µ®½Å¡ª¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦
Â¾¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤!?¤¢¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÏ¢Ì¾¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö¥ê¥ÝD¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ê¥Ý¥é¥°¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¹¹¤Ê¤ë¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤òµ§Ç°¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¤³¦Åª¥é¥°¥Ó¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥Þ¥³¥¦»á¡¢¥À¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»áÏ¢Ì¾¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Â¾¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¡ª
¢¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡¡¡§¥ê¥Ý¥é¥°²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é±þÊç
¡¦¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥Þ¥³¥¦»á¡¢¥À¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡Ê2Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥Þ¥³¥¦»á¡¢¥À¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ê£µÌ¾ÍÍ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
ÂçÀµÀ½Ìô¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£202£¶Ç¯¤ÏÂçÀµÀ½Ìô¤¬¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò¶¨»¿¤·¤Æ£²£µ¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Õ¥¡¥ó³§ÍÍ¤È¶¦Í¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥Þ¥³¥¦»á
ÅÁÀâÅª¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ë¾å½é¤Î¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¡Ê2011¡¢2015¡Ë¤ËÆ³¤¯¡£¥é¥°¥Ó¡¼À¤³¦ÅÂÆ²Æþ¤ê¡£World RugbyÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ3²ó¡Ê2006¡¢2009¡¢2010¡Ë¡£
¢¡¥À¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»á
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î»ÊÎáÅã¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÀ¸¤ó¤ÀÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¥é¥°¥Ó¡¼À¤³¦ÅÂÆ²Æþ¤ê¡£World RugbyÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ3²ó¡Ê2005¡¢2012¡¢2015¡Ë¡£¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¸Ä¿ÍÄÌ»»¥Ý¥¤¥ó¥È¿ôÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥ê¥Ý¥é¥°¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥ê¥ÝD¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡§https://community.taisho.co.jp/sites/lipovitan
¥ê¥ÝD¥é¥°¥Ó¡¼±þ±çÉôX¡§https://x.com/Lipod_Rugby
¢¡¥ê¥Ý¥é¥°¤È¤Ï
¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¡¥ê¥Ý¥é¥°¥È¡¼¥¯ ¡§¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ì¤ì¤ë¾ì½ê¡£
¢¥ê¥Ý¥é¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡§²ñ°÷¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥é¥°¥Ó¡¼¥°¥Ã¥ºÃêÁª´ë²è¤ä¡¢¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã´ë²è¤Ê¤É¤³¤³¤À¤±¤Î´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
£¥ê¥Ý¥é¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡§¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤¿¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤È¤ÎÊâ¤ßÅù¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤È¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡ÊÈ¯¿®¸µ¡§ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¿ä¿ÊÉô¡¡03-6382-7304
³áÅÄ¡¡´²Ê¸¡¡h-kajita@taisho.co.jp
ÅÄÃæ¡¡½¨¼£¡¡shuj-tanaka@taisho.co.jp
