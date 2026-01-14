[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。1月5日から1月11日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■「ペルソナ」が、マーケティングを変える──dentsu persona hub 2.0が描く未来

電通とOgury Japanは、独自のペルソナ分析をメディアターゲティングに反映させるサービス「dentsu persona hub」の提供を開始しました。本記事では、電通デジタルの青木 亮氏がバージョン2.0へと進化したDPHについて、導入企業の事例を交えながら解説し、デジタル広告の新たな可能性を深掘りします。記事を読む

著者：青木 亮（電通デジタル Dentsu Digital Global Center）×奥村 龍太郎（バカルディジャパン）×須藤 梓（電通ジャパン・インターナショナルブランズ）

■布団の中から害獣監視！？「ねれないス」って？

電通の有志で集まったチーム「ねれないス」は、「寝たいけど寝られない時間（寝るまでの時間）」をちょっと有意義な活動に使うことを目的に発足。「ねれないス」発起人の、電通・丸橋佳寿子氏が、日本の睡眠業界を盛り上げるために生まれた「ZAKONE」（ザコネ） の鈴木亮介氏と対談し、活動内容やその意義、今後の展望について語り合いました。記事を読む

著者：鈴木亮介（NTT DX パートナー）×丸橋 佳寿子（電通 CXクリエイティブ・センター）

■FUKAYOMI人増加中！「未来の消費者は何を欲望するのか」読書会レポート

電通デザイアデザイン（DDD）は書籍「未来の消費者は何を欲望するのか―ヒット作品を読み解いて分かった6つの価値観変化―」（日経BP）をもとにFUKAYOMIを実践する「読書会」を開催しました。本記事では、その模様と、プランニングの現場で発想力を強化するメソッドとしてのFUKAYOMIの可能性についてご紹介します。記事を読む

著者：小椋 尚太 （電通 第4マーケティング局）

■宇宙工学の視点で発明！子どもの成長に合わせて“伸びる服”

世界中で大量生産・大量廃棄される衣類が、CO2排出などの環境問題を引き起こしている。アパレル業界の課題を解決すべく誕生した、“成長とともに伸びていく素材”と、その素材を使用した子ども服ブランド「Petit Pli」。本記事は、ブランドの創業ストーリーをはじめ、コンセプトやミッション、お客さまからのリアルな声や今後の展開についてお話を聞きました。記事を読む

著者：孫 迪叡（SKY）×吉田 千紘（SKY）×飯沼 瑶子（電通 第8マーケティング局）×藤井 希美（電通）×山本 将介（電通）

■イチロー氏と電通で作った絵本「イチローとイッキュウ」発売。 神戸市の小学校や図書館に贈呈

イチロー氏監修、作：村田晋平氏・平野奈央氏・宮田和弥氏（電通）による著書「イチローとイッキュウ」（文芸社）がイチロー氏の誕生日である10月22日に発売され、12月16日（火）に神戸市中央図書館にて贈呈式が行われた。記事を読む

他にもぞくぞく！

