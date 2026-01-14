台北、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- GIGABYTEは、1月6日から1月9日まで開催されるCES 2026において、人々が人工知能とどのように関わるかについての新たなビジョンを公開します。「The World as Prompt（世界をプロンプトに）」というテーマの下、同社は先進的なノートPC技術、インテリジェントなソフトウェア、人間中心のインタラクションを融合させた没入型のAI主導体験を提示し、人間とAIの協働における新たなモデルを探求します。



GIGABYTE、CES 2026で完全没入型かつ参加型の体験を通じて人間とAIの相互作用を再定義



体験エリアに足を踏み入れると、来場者は自身専用のAIデジタルツインを生成し、それが体験全体を通じたデジタルパスポートとして機能します。このアバターは、参加者を一連のインタラクティブなAI製品体験へと導き、最終的にはパーソナライズされた来場の記念品として、ミッションのハイライトをまとめた短編動画を生成します。

人間とAIのインタラクションは、GIGABYTE RTX 50シリーズノートPCおよびGIGABYTEのスマートAI MateであるGiMATEを通じて、臨場感をもって具現化されます。GiMATEは、自然な音声ベースのインタラクションを通じて、クリエイティブ制作やコーディング、生産性向上、エンターテインメントに至るまで、さまざまな利用シーンに適応し、AIが個々のニーズやライフスタイルに直感的に応答できることを示します。リアルタイムAI処理とオンデバイスAIワークロードにより、クラウドベースのシステムに依存することなく、迅速で応答性の高いインタラクションを実現します。

また、この体験では、ハードウェア設計が次世代AI性能をどのように支えているかについても、より詳しく理解できる内容となっています。GIGABYTEのWINDFORCE INFINITY EXサーマルアーキテクチャは、キーボード下の内部構造を視覚的に確認できる設計となっており、高度な冷却設計が高性能なAIおよびGPUワークロードをいかに持続的に支えているかを分かりやすく示します。また、AMD Ryzen™ AI 9 400 SeriesプロセッサとNVIDIA® RTX™グラフィックスを搭載したAERO X16 Copilot+ PCを含む新たに発表されたノートPCは、仕事、遊び、創造性の領域をシームレスに行き来できるポータブルAIコンピューティングというGIGABYTEのビジョンを際立たせています。

この体験の旅は、洗練された軽量デザインとプレミアム素材を採用し、没入感あふれるゲーミングおよびクリエイションを実現する高リフレッシュレート対応OLEDディスプレイの復活を特徴とするAORUS MASTER 16 (2026) によって締めくくられます。GiMATEによるAI支援コーディングを含むAI強化ワークフローは、単一のプラットフォーム上でパフォーマンスとインテリジェンスが融合する姿を明確に示します。

GIGABYTEは、CES 2026での体験を通じて、AIが自動化の枠を超え、指示に応答するだけでなく、人間の表現に寄り添う創造的な協働者へと進化する未来像を提示します。来場者は、ベネチアン・エキスポのレベル3、Lido 3005にて開催されるCES 2026のGIGABYTE製品展示を体験することができます。

