江戸川区総合文化センター（東京都江戸川区／館長：齋藤俊光）は、２０２６年4月より当面の間、改修工事のため全館休館となります。休館前に、これまで当館に関わってくださったすべての皆様に感謝の気持ちを込めて「ありがとうイベント（ありイベ）」と称し、休館まで様々なイベントを開催いたします。現在の総合文化センターの姿を見ることができる最後の機会に、多くの皆様のお越しをお待ちしております。





【イベント概要】

●あの人から届いた！メッセージ展

江戸川区出身である亀梨和也氏やKREVA氏ほか、多彩な顔ぶれの皆様よりメッセージをいただきました。

日 時 ： 1月22日(木)～3月31日（火） 8:30～22:00

場 所 ： 江戸川区総合文化センター 1F中央ロビー

料 金 ： 無料

●中央図書館×総合文化センター 本でも楽しむえどぶん展

中央図書館とのコラボ企画。書籍を通じて総合文化センターの魅力をご覧ください。

日 時 ： 1月27日(火)～3月22日（日） 中央図書館 9:00～21:30、総合文化センター 8:30～22:00

※総合文化センター 2/10～12（他催物展示期間）、2/17（休館日）を除く ※中央図書館 2/24、3/2（休館日）を除く

場 所 ： 江戸川区総合文化センター１F中央ロビー／中央図書館２F壁画前

料 金 ： 無料

●昭和歌謡コンサート

レストラン閉店に伴い、長らくご愛顧いただいた皆様へ感謝を込めて開催するコンサートです。

日 時 ： 2月26日(木) 12:00～13:00

場 所 ： 江戸川区総合文化センター3F カフェ＆レストラン 百花百兆

料 金 ： 1,000円（要予約）

●おしゃべりアートツアー

大ホールの緞帳やステンドグラスなどのアート作品を、館内スタッフと観察やおしゃべりしながら巡るツアーです。

日 時 ： 3月14日(土) ①11:00～小学校低学年向け ②15:00～小学校高学年向け

場 所 ： 江戸川区総合文化センター大ホール など

料 金 ： 無料（要予約）