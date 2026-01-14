株式会社ゴーフォワード（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：遠藤 孝輔）は、EC事業者向けAI商品画像加工ツール「Revlify（レヴリファイ）」の提供を開始しました。斜めに撮影された商品写真をAIが3D空間として認識し、正面からのアングルに自動で再構築する機能を搭載しています。楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなどのモール出店者向けにSaaS版（https://revlifyai.com/）を、Shopify利用者向けにアプリ版（https://apps.shopify.com/revlify）を提供しています。

開発の背景

EC市場の拡大に伴い、商品画像の品質が売上を左右する重要な要素となっています。しかし、多くのEC事業者にとってプロのカメラマンへの依頼や撮影機材の導入はコスト面でハードルが高く、スマートフォンでの撮影が主流となっているのが実情です。背景除去ツールは広く普及していますが、斜めに撮影された商品は背景を消しても斜めのまま表示されるという課題がありました。従来、この問題を解決するには撮り直すか、高度な画像編集スキルが必要でした。当社は15年以上にわたりEC運営支援を手がける中で、この課題に繰り返し直面してきました。AIの進化により「撮影角度そのものを補正する」ことが技術的に可能になったことを受け、Revlifyの開発に着手しました。

Revlifyの特長

AI角度補正（正面化）

斜め上や横から撮影された商品写真を、AIが立体構造を認識したうえで正面視点に自動変換します。2Dの画像変形ではなく、3D空間を理解した再構築により、自然な仕上がりを実現します。

背景除去＋影の自動生成

角度補正と同時に背景を除去し、商品が自然に接地しているように見える影を自動生成します。追加の編集作業なしで、そのまま商品ページに使用できる画像が得られます。

人物・手の除去

手持ち撮影で写り込んだ手や、モデル撮影時の人物を自動で検出・除去します。除去した部分に商品タグなどがある場合は、参照モードで画像を読み取り、服の着用などで本来見えていなかった部分も正確に生成します。

バッチ処理（一括処理）

複数の画像をまとめてアップロードし、一括で処理が可能です。商品点数が多い店舗でも効率的に作業を進められます。

料金プラン

動作確認用のFreeプラン（月3枚・透かし付き）を無料で提供しています。有料プランは、Starterプラン（月額2,980円・月20枚）、Proプラン（月額7,980円・月50枚・2K高解像度対応）、Businessプラン（月額14,800円・月100枚）の3種類を用意。いずれのプランも、枠を超えた場合は1枚55円で追加処理が可能です。

想定される利用シーン

・スマートフォン撮影が中心で、撮影コストを抑えたいEC事業者・商品点数が多く、画像の角度を統一したい店舗・楽天・Amazon・Yahoo!など複数モールに出品しており、各モールの画像基準を満たす必要がある事業者・画像編集ソフトなどでの画像編集に時間を取られている運営担当者

提供形態

【SaaS版】URL：https://revlifyai.com/対象：楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、メイクショップ、フューチャーショップなど、Shopify以外のプラットフォームを利用するEC事業者

【Shopifyアプリ版】URL：https://apps.shopify.com/revlify?locale=ja対象：Shopifyでストアを運営する事業者※Shopifyの商品管理画面と連携し、処理した画像をワンクリックで商品ページに反映可能です。

【ランサーズパッケージ版】URL：https://www.lancers.jp/menu/detail/1314293対象：お試しで担当者と会話しながら進めたい方

株式会社ゴーフォワードについて

兵庫県神戸市を拠点に、EC運営支援・Web制作・DXコンサルティングを手がける企業。楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどのモール運営から、フューチャーショップ、メイクショップ、ShopifyといったSaaS型ECまで幅広く対応しています。代表はフューチャーショップ認定マイスター、GMO MakeShop認定パートナー、Google UXプロフェッショナルの資格を保有。2024年にはMade In Local 兵庫を代表する企業100選に選出されました。会社名： 株式会社ゴーフォワード所在地： 兵庫県神戸市代表者： 代表取締役 遠藤 孝輔設立： 2022年事業内容： EC運営支援、Web制作、DXコンサルティング、Shopifyアプリ開発URL：https://gofw.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ゴーフォワードE-mail：info@gofw.jp

