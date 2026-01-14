株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田 泰二)は、SUPER CENTER PLANT全店におきまして、恵方巻のご予約を1月29日(木)まで、対象店舗および、ネットオーダーで承っております。





恵方巻のご予約特典









2026年の節分は2月3日(火)です。

一年の幸福を願い、今年もPLANTでは『ご祈祷海苔』を使用した恵方巻を取り揃えました。

中トロや生サーモンなど厳選した海鮮6品を豪華に巻き上げた「極太巻」や、かに好きにイチオシ！

かに身がたっぷり入った「お手頃サイズの境港直送 紅ずわい蟹三昧巻」、人気の太巻をハーフサイズでセットにした「厳選太巻3種セット」など、ご家族で過ごす方だけではなく、ご友人と一緒に、または、お1人など生活スタイルの多様化に合わせて愉しめる商品をご用意しています。





恵方巻のカタログ









【ご予約いただいた方への2つの嬉しい特典】

ご予約特典(1)パンフレット掲載商品を全品PLANT Pay 5％還元！

内容 ：ご予約商品の本体価格の5％分のPLANT Pay限定ボーナスを還元いたします

対象者：恵方巻ご予約の際にPLANT Payでお支払いいただいたお客様

※お1人様につき還元ボーナスは10,000円まで

※還元予定日は2月20日(金)頃を予定





ご予約特典(2)お米5kgを抽選で5名様にプレゼント

内容 ：PLANT全店の中から抽選で5名様に「お米5kg」をプレゼント！

対象者：PLANTで恵方巻をご予約いただいたお客様

賞品お渡し日：2月3日(火)のご予約商品お渡し時

※お米の銘柄は指定できません

※当選の発表は、賞品のお渡しをもって代えさせていただきます









毎年、恵方巻を求めるお客様でお寿司売り場は大盛況となります。

今年の節分は平日となり、お仕事帰りやお子様のお迎えの後などでもスムーズに恵方巻をご購入いただくために事前予約をお勧めしております。





ご予約方法は以下の通りとなりますので、ぜひお早めにご予約ください。





■ご予約方法

・店頭でご予約

期間：2026年1月29日(木)営業時間終了まで

方法：総合案内所の専用端末にてご注文

タッチパネルへの手書き入力で簡単操作





・WEBでご予約

期間： 2026年1月29日(木) 23：59まで

方法： PLANT公式WEBサイト(PLANTネットオーダー)でご注文

会員登録不要、お家でゆっくり選んでいつでもご注文可能

URL ： https://www.plant-co.jp/net_order.html





二次元コード：

WEB予約









■ご予約の注意点について

※人気の恵方巻は早期完売となる場合がございます

※お電話でのご予約は承っておりません









【会社概要】

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/