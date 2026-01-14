仏壇・仏具・位牌の製造販売を手がけるアルテマイスター(運営：株式会社保志、本社：福島県会津若松市、取締役社長：垣谷 昌一)は、厨子屋 銀座本店(東京都中央区銀座)にて同店が所蔵する作品をご紹介する展示会を2026年1月17日(土)から2月15日(日)まで開催いたします。





厨子屋アーカイブコレクション「3人の祈りのかたち」展





■開催概要

厨子屋 銀座本店の作品を改めてご紹介する、アーカイブ・コレクション展を開催いたします。漆芸家・泉泰代氏、陶芸家であり造形作家、アートディレクターも務める内田鋼一氏、漆工芸作家・藤野征一郎氏の3名によって生み出された「祈りのかたち」を、一堂にご覧いただける特別な機会です。表現豊かな神聖さや清浄さが宿る作品の数々を、心ゆくまでご堪能ください。





【展覧会名】厨子屋 アーカイブ・コレクション「3人の祈りのかたち」展

泉泰代・内田鋼一・藤野征一郎

【会期】 2026年1月17日(土)～2026年2月15日(日)

【時間】 11:00～19:00 最終日17:00閉場

【入場料】 無料

【休廊日】 毎週月曜・火曜

【会場】 厨子屋 銀座本店B1ギャラリー

(東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビルB1)

【URL】 https://www.zushiya.com/blog/2621/









■作家紹介(五十音順)

泉泰代 Yasuyo IZUMI

漆芸家

神奈川県横浜市生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科を卒業。

広告制作に従事の後、漆芸家・高橋敏彦氏に師事、漆工を学ぶ。

独立後、東京都世田谷区に作業場を持ち現在に至る。





内田鋼一 Kouichi UCHIDA

陶芸家、造形作家、アートディレクター

1969年愛知県名古屋市生まれ。愛知県立瀬戸窯業高等学校陶芸専攻科終了後、

世界各国の窯場やアトリエに住み込み、現地で作業をしながら技術を身に付けた後、

1992年三重県四日市市にアトリエと窯場を構え独立。

国内外の美術館やギャラリーにて個展を中心に活動。

2015年三重県四日市市に「BANKO archive design museum」を開館。

2019年日本陶磁協会賞受賞。2021年三重県多気町のVISIONに「KATACHI museum」を開館、監修。





藤野征一郎 Seiichiro FUJINO

漆工芸作家

1972年滋賀県生まれ。金沢美術工芸大学修士課程と金沢卯辰山工芸工房を修了し、2000年から個展を中心に活動を始める。

主な受賞は第45回日本クラフト展日本クラフト大賞、国際漆展・石川2020奨励賞など。

近年はGalerie Marianne Heller(ドイツ)、伊丹市立工芸センターなどで展示に参加。

2022年Victoria & Albert Museumに作品収蔵。

2023年ドイツのMuseum fur Lackkunstにて展覧会に参加。









■店舗概要

店舗名 ：厨子屋 銀座本店

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビル1F・B1

TEL ：03-3538-5118

営業時間：11:00～19:00

定休日 ：火曜

入場料 ：無料





厨子屋 銀座本店外観／ギャラリーは向かって右側の階段から