神聖さや清浄さが宿る作品の数々を一堂に 厨子屋アーカイブ・コレクション「3人の祈りのかたち」展を1月17日(土)から開催
仏壇・仏具・位牌の製造販売を手がけるアルテマイスター(運営：株式会社保志、本社：福島県会津若松市、取締役社長：垣谷 昌一)は、厨子屋 銀座本店(東京都中央区銀座)にて同店が所蔵する作品をご紹介する展示会を2026年1月17日(土)から2月15日(日)まで開催いたします。
厨子屋アーカイブコレクション「3人の祈りのかたち」展
■開催概要
厨子屋 銀座本店の作品を改めてご紹介する、アーカイブ・コレクション展を開催いたします。漆芸家・泉泰代氏、陶芸家であり造形作家、アートディレクターも務める内田鋼一氏、漆工芸作家・藤野征一郎氏の3名によって生み出された「祈りのかたち」を、一堂にご覧いただける特別な機会です。表現豊かな神聖さや清浄さが宿る作品の数々を、心ゆくまでご堪能ください。
【展覧会名】厨子屋 アーカイブ・コレクション「3人の祈りのかたち」展
泉泰代・内田鋼一・藤野征一郎
【会期】 2026年1月17日(土)～2026年2月15日(日)
【時間】 11:00～19:00 最終日17:00閉場
【入場料】 無料
【休廊日】 毎週月曜・火曜
【会場】 厨子屋 銀座本店B1ギャラリー
(東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビルB1)
【URL】 https://www.zushiya.com/blog/2621/
■作家紹介(五十音順)
泉泰代 Yasuyo IZUMI
漆芸家
神奈川県横浜市生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科を卒業。
広告制作に従事の後、漆芸家・高橋敏彦氏に師事、漆工を学ぶ。
独立後、東京都世田谷区に作業場を持ち現在に至る。
内田鋼一 Kouichi UCHIDA
陶芸家、造形作家、アートディレクター
1969年愛知県名古屋市生まれ。愛知県立瀬戸窯業高等学校陶芸専攻科終了後、
世界各国の窯場やアトリエに住み込み、現地で作業をしながら技術を身に付けた後、
1992年三重県四日市市にアトリエと窯場を構え独立。
国内外の美術館やギャラリーにて個展を中心に活動。
2015年三重県四日市市に「BANKO archive design museum」を開館。
2019年日本陶磁協会賞受賞。2021年三重県多気町のVISIONに「KATACHI museum」を開館、監修。
藤野征一郎 Seiichiro FUJINO
漆工芸作家
1972年滋賀県生まれ。金沢美術工芸大学修士課程と金沢卯辰山工芸工房を修了し、2000年から個展を中心に活動を始める。
主な受賞は第45回日本クラフト展日本クラフト大賞、国際漆展・石川2020奨励賞など。
近年はGalerie Marianne Heller(ドイツ)、伊丹市立工芸センターなどで展示に参加。
2022年Victoria & Albert Museumに作品収蔵。
2023年ドイツのMuseum fur Lackkunstにて展覧会に参加。
■店舗概要
店舗名 ：厨子屋 銀座本店
所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビル1F・B1
TEL ：03-3538-5118
営業時間：11:00～19:00
定休日 ：火曜
入場料 ：無料
厨子屋 銀座本店外観／ギャラリーは向かって右側の階段から