情報流通及びインバウンド支援、システム提供を行う株式会社シャレ(所在地：大阪府大阪市浪速区、代表取締役：金本 浩一)は、完全無料の待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」において、2025年12月に大型アップデートを実施いたしました。今回のアップデートでは「目安時刻表示機能」「お気に入り店舗機能」「背景カスタマイズ機能」の3つの新機能を追加し、お客様の利便性向上と店舗様の独自性表現を実現します。





待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」URL： https://rxwaittime.com/





待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」HP





■アップデートの背景

2025年10月の正式リリース以降、薬局・病院・美容室をはじめ、飲食店やクリーニング店など様々な業種の店舗様にご利用いただいております。導入店舗様やお客様からのフィードバックをもとに、「待ち時間だけでなく、何時頃に案内されるか知りたい」「複数の店舗を利用するので一覧で確認したい」「店舗の雰囲気に合わせた画面にしたい」といったご要望にお応えするため、今回の大型アップデートを実施いたします。すべての新機能は、従来どおり完全無料でご利用いただけます。









■新機能の特徴

＊目安時刻表示機能(お客様側機能) ─ 「何時頃」がひと目でわかる安心感

従来の「あと○分」という待ち時間表示と合わせて、案内予定時刻を表示するようにいたしました。お客様は「あと25分(10時40分頃)」という形式で確認できるため、待ち時間の見通しが立てやすくなり、外出や他の用事との調整がしやすくなります。時間計算の手間を省き、お客様のストレスを軽減します。





新機能追加





＊お気に入り店舗機能(お客様側機能) ─ 複数店舗をまとめて管理

かかりつけ薬局、行きつけの美容室、よく利用するクリーニング店など、複数の店舗を「お気に入り」として登録できます。登録した店舗は一覧画面からワンタップでアクセスでき、それぞれの混雑状況をすばやく確認可能。毎回二次元コードを読み取る必要がなく、日常的にご利用いただくお客様の利便性が大幅に向上します。





＊背景カスタマイズ機能 ─ 店舗の個性を表現

待ち時間表示画面の背景を、店舗様ごとにカスタマイズできます。6種類のテンプレート(パステルカラーのグラデーション3種、ドット・ストライプ・ウェーブの幾何学模様3種)から選択できるほか、店舗様オリジナルの画像をアップロードすることも可能です。アップロード画像には自動でぼかし処理が適用され、待ち時間の視認性を保ちながら店舗の雰囲気を演出できます。





＊引き続き完全無料・簡単操作

今回追加される3つの新機能を含め、すべての機能は永年無料でご利用いただけます。新規導入も既存店舗様のアップデートも、追加費用は一切かかりません。管理画面から直感的に設定でき、専門知識は不要です。





待革で出来ること





■ご利用の流れ

1. WEBページ( https://rxwaittime.com/ )から無料登録(店舗名とメールアドレス、パスワードを登録)

2. 管理画面にログインし、現在の待ち人数と1人あたりの所要時間を設定

3. 待ち時間表示用のURLを、待合室のTVやパソコンモニタ等で表示(必要に応じて)

4. 二次元コードを店頭に設置(印刷用・モニター表示用の2形式を用意)

5. (お客様側)二次元コードを読み取り、スマホで待ち時間と目安時刻を確認

6. (お客様側)お気に入り登録で、次回以降はワンタップで混雑状況をチェック可能









■サービス概要

サービス名 ： 待ち時間表示システム「-待革(まちかく)-」

新機能リリース： 2025年12月31日(水)

運用時間 ： 24時間

料金 ： 無料

申込方法 ： WEBページから登録

URL ： https://rxwaittime.com/









■会社概要

商号 ： 株式会社シャレ

代表者 ： 代表取締役 金本 浩一

所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-18-8 K2 ビル 4F

設立 ： 1999年9月

事業内容： 情報流通支援、システム提供、インバウンド関連事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://osyare.biz/