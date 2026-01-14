株式会社DREAM ON(本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：赤塚 元気)は、東京・表参道で連日行列をつくり、TV取材やSNSでも注目を集めた「オムライス&洋食 yellow」を、2026年1月7日(水)に千葉・柏駅東口に待望の新店舗としてオープンいたします。

名物「ダブルチーズハンバーグオムライス」や「飲めるフレンチトースト」、くまさんアイスがちょこんと乗った可愛いクリームソーダなど、SNS映えするメニューが勢揃い。味・空間・見た目すべてにこだわったオムライス専門の洋食店で、柏の街に新しい食の楽しみを届けます。





「オムライス&洋食 yellow」が千葉県・柏に初上陸





■渋谷、表参道、池袋で話題沸騰！“オムライス&洋食 yellow”について

「オムライス&洋食 yellow」は、12種のオムライスに加え、ダブルチーズハンバーグや飲めるフレンチトーストなど、思わず写真を撮りたくなるような洋食メニューが勢ぞろい。

看板メニューは「ぱっかーん」と割れるオムレツが特徴の「ダブルチーズハンバーグオムライス」。ふわとろのオムレツには、濃厚なマキシマムたまごを使用。その上に乗せた熱々ハンバーグにナイフを入れると、モッツァレラチーズがじゅわっととろけ出し、肉汁と絡み合いながら溢れ出します。

さらに、上から特製のカマンベールチーズソースが全体を包み込み、ダブルチーズのとろける美味しさを楽しめる一皿に。ふわとろオムレツ、ふっくらご飯に絡んだ特製ケチャップライスとの相性も抜群の一品です。





これまで渋谷、表参道、池袋、名古屋、湘南と展開してきた「yellow」の各店は、連日大行列の大人気店。特に、渋谷道玄坂109の隣接エリアでオープンした「オムライス yellow」では毎日のように1時間以上の行列をつくり、大手テレビ番組に取り上げられるなど、今も多くの注目を集めるブランドとなっています。





名物！ダブルチーズハンバーグオムライス





柔らか牛タンシチューオムライス





多彩なオムライスメニューをご用意





■洋食×スイーツ×ドリンクで満足度アップ

柏限定でパワーアップした洋食メニューでは、特製グラタンやパスタ、ハンバーグやカニクリームコロッケ、大きなエビフライが乗った贅沢な"大人様プレート"など、あつあつ出来たてのひと皿をお届け。

なかでも注目は、アパレイユをたっぷり染み込ませた「飲めるフレンチトースト」。カリッと香ばしく焼いた表面と、中からとろけるふわふわのコントラストが絶妙で、スイーツ好きを虜にします。

そして、SNSでも話題沸騰中の“くまさんアイス”がちょこんと乗ったカラフルなクリームソーダは、写真映え抜群。色とりどりのバリエーションは、デザートにも、カフェタイムの彩りにもぴったりです。

広々としたソファ席と、ナチュラルなインテリアに包まれた空間で過ごす時間は、まるで都会の喧騒を忘れさせてくれる癒しのひととき。女子会やデート、ひとりでゆったり過ごす休日にもおすすめです。





飲めるフレンチトースト





大人用プレート





エビとチーズのマカロニグラタン





yellow 系列店舗 行列の様子





■店舗情報

店舗名 ： オムライス&洋食 yellow

所在地 ： 〒277-0005 千葉県柏市柏4丁目5-24

営業時間 ： 11：00-22：00(ラストオーダー21：00)

電話番号 ： 04-7192-8155

Instagram： https://www.instagram.com/yellow_kashiwa/

※情報はInstagramにて随時ご案内いたします









■会社概要

企業名： 株式会社DREAM ON

代表者： 代表取締役社長 赤塚 元気

所在地： ＜愛知オフィス＞

〒491-0903 愛知県一宮市八幡2-7-1 プレジデント八幡101

＜東京オフィス＞

〒150-0042 渋谷区宇田川町36-19 サーティー宇田川3階

設立 ： 1963年6月

URL ： https://dream-on-company.com/