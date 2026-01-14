顕微鏡分野に激震！？スマホで光学倍率250倍の「偏光顕微鏡観察」を可能にするレンズ「MH-X250P」1/14よりGREENFUNDINGで先行割引販売を開始
合同会社KaraSeed(本社：東京都府中市)は、スマートフォンで偏光顕微鏡観察を可能にするスマホ用レンズ「MH-X250P」を2026年1月14日より、クラウドファンディングサイト GREENFUNDING にて先行割引販売いたします。
【先行販売ページ】 https://greenfunding.jp/karaseed/projects/9169/
新レンズMH-X250P
本製品は、従来は研究機関や教育施設でしか体験できなかった偏光顕微鏡観察を、「スマホ × レンズ」というシンプルな構成で誰でも手軽に楽しめることを目的に開発されました。
■開発背景｜「偏光顕微鏡は難しい・高価」という常識を覆す
偏光顕微鏡は「偏光」という特殊な光で観察します。
鉱物・結晶・プラスチック・繊維など、肉眼では透明に見えるものの内部構造や性質を“色”として可視化できる特殊な顕微鏡です。
しかし一般的にはよく知られておらず、存在は知っていたとしても以下の理由から個人が扱うことは極めて稀でした。
(1)装置が高価
(2)設置スペースが必要
(3)専門知識が必要
MH-X250Pは、長年光学研究に携わった上海の研究者が立ち上げた企業「QingYing E&T LLC」が開発し、これらの課題を解決。
「誰もが思い立った瞬間に、ミクロの世界へアクセスできる」
新しい観察体験を実現しました。
■製品特長
●スマホに装着するだけで偏光観察
特別な顕微鏡本体は不要。
お手持ちのスマートフォンにピタッと装着するだけで、偏光顕微鏡観察が可能です。
顕微鏡レンズを90度回転させて装着し直すことで、オープンニコル観察、クロスニコル観察の2種類の観察ができます。
ピタッと張り付けるだけの簡単装着(何度でも装着可能)
2種類の観察方法による観察例
●卓上顕微鏡に匹敵する光学性能
高度なレンズ設計により、あらゆる収差を極限まで抑え高解像度に徹底的にこだわった顕微鏡レンズです。
放散虫(肉眼サイズ)
放散虫(MH-X250Pで観察)
●最大約250倍の高倍率
微細な結晶構造や応力模様まで鮮明に観察。
鉱物・岩石薄片・プラスチック・繊維など、身近な素材がカラフルな世界へと変化します。
撮影例(岩石薄片)
撮影例(マスクの繊維)
●写真・動画で記録・共有
観察した映像はそのまま撮影可能。
SNS投稿、自由研究、授業資料、研究記録にも活用できます。
●初心者でも扱いやすい設計
偏光顕微鏡に初めて触れる方でも、
直感的に楽しめるシンプルな構造と設計です。
ミクロハンター偏光顕微鏡の仕組み
■こんな方におすすめ
●鉱物・結晶・岩石観察が好きな方
●理科・地学・物理教育に携わる先生・教育機関
●子どもの自由研究や探究学習を充実させたい保護者の方
●写真・映像・デザインなど、素材観察を楽しみたいクリエイター
●「今まで見えなかった世界」を体験したいすべての方
■先行販売の製品内容
レンズキットの内容
●レンズ1種＆バリューセット
価格 ：6,414円～(税込・送料込)
割引率：最大29％OFF
説明 ：レンズ1種の観察キットに、スライドガラスやカバーガラスが付属する商品です。
レンズ1種＆バリューセット
●レンズ5種＆付属品フルセット
価格 ：32,700円(税込・送料込)
割引率：20％OFF
説明 ：レンズ5種セットはこの期間限定のお得なリターンです。一般販売予定はございません。小型昇降台やマイクロ定規、スライドガラス各種がセットになったお得な商品です。
レンズ5種＆付属品フルセット
●岩石薄片プレパラート12種セット
価格 ：21,900円(税込・送料込)
割引率：14％OFF
説明 ：約0.03mmという非常に薄い岩石の標本。1枚1枚丁寧に作成されています。岩石に秘める綺麗な結晶を観察できるだけでなく、地球の成り立ちも知る事ができます。」
岩石薄片プレパラート12種セット
レンズの比較表(今回発売されるのはMH-X250P)
■先行販売の概要
期間：2026年1月14日12:00～2月24日23:59
実施プラットフォーム：GREENFUNDING
プロジェクトURL：
https://greenfunding.jp/karaseed/projects/9169/
※数量限定の先行割引リターンを予定しています。
■今後の展望
KaraSeedでは、スマホ用顕微鏡レンズを通じて「観察することの楽しさ」「世界の見え方が変わる体験」を子どもから大人まで広く届けていくことを目指しています。
今後は、教育現場・ワークショップ・展示・コンテンツ制作など、さまざまな分野での活用を視野に入れ、「スマホ顕微鏡の可能性」をさらに広げていく予定です。
■会社概要
会社名 ： 合同会社KaraSeed(ミクロハンター日本総代理店)
所在地 ： 東京都府中市
事業内容： スマートフォン用光学機器の販売
ブランド： microHunter(ミクロハンター)
ショップ： https://microhunter.shop/