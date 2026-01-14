公益社団法人日本理学療法士協会は、第14回「笑顔をあきらめない。」写真コンテストを開催し、2026年1月14日(水)より作品募集を開始しました。





第14回写真コンテスト(日本理学療法士協会)





■コンテストについて

日本理学療法士協会は理学療法士が集う職能団体として国民の皆さまの医療・保健・福祉の向上に貢献し、あらゆる世代に笑顔を届けるため、人々の暮らしに寄り添いながら活動している団体です。その広報活動の一環として、毎年7月17日の「理学療法の日」にちなみ実施しているもので、日本理学療法士協会のキャッチコピーである「笑顔をあきらめない。」をテーマに写真コンテストを開催しています。





第14回となる今回は、「笑顔をあきらめない。」をメインテーマとした、理学療法・理学療法士に関するオリジナリティあふれる作品と関連するエピソードを、医療・介護・スポーツなど様々な領域にて幅広く募集します。また、今年は初めて外部審査員として、2024年に脊髄梗塞を発症しながらもリハビリテーションに真摯に向き合い、前向きに活動を続けてこられた佐藤 弘道氏をお迎えします。





応募方法等の詳細については、下記特設ページをご確認ください。(応募締切：2026年5月31日(日))

〇理学療法の日 特設サイト(写真コンテストページ)

https://www.japanpt.or.jp/rigakuryohonohi/photocon/14/





初の外部審査員として迎える佐藤 弘道氏





佐藤 弘道氏(さとう ひろみち)

NHK「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さんを12年間、2005年4月よりNHK「あそびだいすき」を3年間務め、合計15年間教育番組にレギュラー出演。2002年「有限会社エスアールシーカンパニー」を設立し、子どもと指導者のためのスポーツクラブを立ち上げる。2007年「ベストファザー賞」受賞。2015年、弘前大学大学院医学研究科博士課程修了し博士(医学)を取得。弘前大学特別招聘教授、大垣女子短期大学客員教授、名城大学薬学部特任教授を務める。全国で親子体操教室・指導者研修会・講演会など、教育活動にも幅広く活躍。今年5月には骨と筋肉に関する知育絵本「ホネキンシアター」(世界文化社グループ)を出版、オリジナルCD「ひろみちお兄さんの体あそび～パワフルチャージたいそう～」(キングレコード)もリリース。









■7月17日は「理学療法の日」

1966年(昭和41年)7月17日に、110名の理学療法士によって日本理学療法士協会が創立されました。この創立日にちなみ7月17日を「理学療法の日」と定め、国民の皆さまの健康増進と理学療法の理解促進を目的として、全国各地でさまざまな啓発活動を展開しています。









■理学療法士を知る(理学療法とは？)

https://www.japanpt.or.jp/about_pt/









前回最優秀賞作品：当たり前のことができる奇跡





■主催団体概要

団体名：公益社団法人日本理学療法士協会

代表者：会長 斉藤 秀之(さいとう ひでゆき)

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木七丁目11番10号

創立 ：1966年7月17日