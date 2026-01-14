エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下「当社」）は、アルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：和田浩明）との「外部サービス連携」を開始し、「互助会会員であること等の終活情報」が、ご逝去後にご遺族へ確実に伝わる仕組みである「終活サポートサービス」を2026年1月14日（水）より開始いたしました。▼アルファクラブ武蔵野株式会社との業務資本連携についての詳細はこちら（2025年7月版プレスリリース）https://sousou-official.com/news/pre-seriesA_01.html

本サービスの目的

・互助会会員であること等をご逝去後に確実にご遺族へ伝え、ご遺族の判断負担を軽減する・積立金や互助会サービスが、ご本人の意図どおり活用される状態をつくる・終活を「特別な準備」ではなく、日常的に備えられる社会インフラへ近づける

葬儀をめぐる社会的な背景とご遺族の理解促進や情報共有の重要性

近年、葬儀を取り巻く環境は大きく変化しており、ご遺族が限られた時間の中で多くの判断を求められる場面が増えています。報道などでは、「想定していなかった費用が発生したと感じた」「内容や選択肢について十分に理解する時間がなかった」といった声が紹介されることもあり、ご遺族の理解促進や情報共有の重要性が、社会的なテーマとして注目されています。こうした背景には、・心身ともに大きな負担がかかる中で、短時間に多くの選択を行う必要があること・葬儀の内容や費用体系が多様化し、全体像を把握しにくい場合があること・生前のご本人の意向や契約内容が、必ずしも十分に共有されていないことといった、現代の葬儀を取り巻く構造的な側面があると考えられます。また互助会についても、ご本人が備えとして加入されていても、「ご家族がその事実を把握していなかった」「制度や積立内容が十分に伝わっていなかった」といったケースが見受けられることから、生前からの情報共有や周知の在り方が、より一層重要になっていると言えます。

SouSouが提供するソリューション

終活アプリ「SouSou」は、以下の3つの特徴を軸に、エンディングにまつわる社会課題の解決を目指しています。1. 本人確認を前提とした終活情報の記録マイナンバーカードを活用した本人確認により、「誰が作成した情報なのか」が明確な状態で、終活情報を記録できます。2. デジタルによる逝去判定ご逝去をデジタル上で検知・判定することで、必要な情報や案内を、適切なタイミングでご遺族へ届けることが可能になります。3. 外部サービスとの連携互助会をはじめとする外部サービスと連携することで、生前の備えが実際の手続きや体験につながる終活インフラを構築しています。今回のアルファクラブ武蔵野株式会社との連携は、これらの仕組みを活用し、「互助会会員であること等の通知漏れ防止」を実現する具体的なユースケースです。

「終活サポートサービス」の詳細

互助会会員様は、利用料無料の終活アプリ「SouSou」を通じて、以下の機能を利用できます。＜１＞エンディングノートご葬儀の希望、大切な方の連絡先、互助会の契約情報などを生前に情報を整理し、必要なタイミングでご遺族に共有できます。＜２＞タイムカプセルレターご逝去後、メッセージや動画を日付や条件を指定してお届けし、大切な人への想いを時間を超えて伝えるデジタルレターです。形式的な情報だけでなく、気持ちを残す終活を支援します。＜３＞積立金の活用案内アプリでのご逝去判定後、積立金の活用方法（ご葬儀費用・仏壇購入など）をご遺族へ分かりやすく案内します。

今後の展望

当社は今後も、互助会をはじめとした幅広い関連サービス事業者との連携を広げ、ユーザーにとっても、事業者にとっても有益な終活インフラの構築を進めてまいります。終活を「分かりにくい」「後回しにされがち」なものから、安心して、自然に備えられる社会の仕組みへ。「SouSou」は、残す人と残される人の想いを、確実につなぐサービスを展開していきます。

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「①本人性/真正性の担保」・「②逝去判定のデジタル化」・「③外部サービス（データ）連携」という３つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

「SouSou」のサービス紹介ページ：https://sousou-official.com/service-page「SouSou」の紹介動画：https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

株式会社そうそうとは

https://apps.apple.com/jp/app/id6739128492https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sousou.production

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう 担当：島矢E-mail：sousou-corporate@sousou-official.com

https://sousou-official.com/contact/