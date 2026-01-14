アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、公式サイトにて新春セールを開催いたします。今回のセールでは人気のポータブル電源をはじめ、寒さが本格化する1月後半や2月に備え 、電熱ベストなどの防寒アイテムもセール対象。お得なこの機会を是非お見逃しなく！

セール詳細

https://powerarq.com/collections/sale?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=3700554&utm_term=official

【 セール期間 】

期間：2026年1月14日12:00～1月20日11:59

【 割引率 】

最大50%OFF

【対象商品詳細 】

■ポータブル電源PowerArQ Max：264,000円 → 198,000円（25%OFF）PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 121,550円（15%OFF）PowerArQ 3：88,000円 → 61,600円（30%OFF）PowerArQ 2：69,300円 → 48,510円（30%OFF）ソーラーパネルPowerArQ Solar 120W 2つ折り：35,900円 → 32,310円（10%OFF）PowerArQ Solar 210W 4つ折り：59,400円 → 35,640円（40%OFF）■専用ケースGearBox for PowerArQ2：6,600円 → 5,940円（10%OFF）GearBox for PowerArQ3：6,930円 → 6,240円（10%OFF）GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円 → 6,930円（10%OFF）■ポータブル冷蔵庫ICEBERG 45L：59,400円 → 44,550円（25%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF）ICEBERG 12L：27,500円 → 24,750円（10%OFF）■冬物家電電気毛布：15,400円 → 10,780円（30%OFF）電熱ベストブラック：9,900円 → 6,930円（30%OFF）オリーブ：9,900円 → 4,400円（50%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF）電熱インナーグローブ：13,200円 → 10,560円（20%OFF）電熱アウターグローブ：19,800円 → 14,850円（25%OFF）電熱インナージャケット：19,800円 → 14,850円（25%OFF）電熱インナーパンツ：15,400円 → 13,090円（15%OFF）■冬物家電サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF）ネッククーラーWearable Neck Cooler Air：11,000円 → 7,700円（30%OFF）Wearable Neck Cooler3：13,800円 → 10,350円（25%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 61,600円（20%OFF）冷却ベスト：16,500円 → 11,550円（30%OFF）■その他発電機：119,900円 → 89,925円（25%OFF）スマホホルダーEasyMagMount（A0046）：2,980円 → 2,680円（10%OFF）EasyMagMount wireless（A0050）：4,950円 → 4,455円（10%OFF）EasyMagMount wireless（A0047）：5,280円 → 4,752円（10%OFF）

■ピックアップ製品

PowerArQ Electronic Heating Vest

アウトドアシーンに合わせやすい２カラー展開で、暖かさと着心地にこだわった電熱ベスト。

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階通常価格：円（税込）9,900円セール価格：ブラック：6,930円（30%OFF） ：オリーブ：4,400円（50%OFF）

電気毛布 PowerArQ Electronic Blanket

アウトドアでの使用を想定して開発。消費電力と暖かさのバランスを考えた”電気掛敷毛布”

カラー：ブラック、ベージュサイズ：180×100cm通常価格：15,400円（税込）セール価格：10,780円（税込）（30%OFF）

PowerArQ Solar Foldable 210W 4枚折り

大型ポータブル電源にも対応！高出力ソーラーパネルコンパクトな4つ折り且つ軽量で、片手で持ち運べます。

出力：210 W（ピーク）／4枚折り出力ポート：MC4電圧：25.52 V・電流 8.22 A収納サイズ：61.5 × 52.3 × 5.5 cm／質量 6.15 kg防水性能：IP67価格：59,400円(税込)セール価格：35,640円(税込)（40%OFF）

PowerArQ 3 555Wh

バッテリー交換システム搭載。寿命を気にせず 必要な容量を持ち運べる”コンパクトポータブル電源”。

カラー：オリーブドラブ、レッド、チャコール容量：555Wh通常価格：88,000円（税込）セール価格：61,600円（30%OFF）

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=3700554&utm_term=official

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp