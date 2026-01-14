生理痛薬 『ノーシンピュア』や花粉用マスク『PITTA MASK』などを販売する株式会社アラクス（愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：荒川愼太郎）は、汗悩みに有効な3つの成分を効果的に配合した薬用デオウォッシュ『アセオトシ』を、2026年1月14日（水）に新発売いたします。アラクスは皆様の日常に寄り添い、製薬会社としての知見をもとに、汗や肌トラブルに悩む方々をサポートする製品をお届けしてきました。近年長期化する夏を前に、汗のニオイや体臭、ニキビ予防に効果的な有効成分をバランスよく配合した『アセオトシ』は、毎日のケアに無理なく取り入れられる全身の汗ケアアイテムです。

■年々厳しくなる暑さ、増える汗のお悩みに製薬会社として提案する全身ケア

気象庁によると、2025年度は夏として歴代1位の高温となり、日本の夏平均気温偏差は＋2.36℃と、昨年、一昨年の記録である＋1.76℃を大幅に上回り、3年連続で最も高い値を記録※1。今年の夏も昨年同様の猛暑が見込まれており、汗によるニオイや肌トラブルに対する不安が高まることが考えられます。汗のニオイや体臭が気になる方はもちろん、過去に汗が原因と思われるニキビや肌荒れを経験した方、汗に関するトラブルのリスクを未然に防ぎたい方などに向けて、汗の「困った」を洗い流すボディウォッシュによる全身ケアを提案します。本製品は、汗悩みに着目した複数の有効成分を組み合わせた処方※2により、汗によるニオイ※3とニキビを同時に予防。入浴時に使用する洗浄ジェルとして、より広い範囲の汗に関するお困りごとに対応し、毎日のボディケアに取り入れやすい設計としました。

■ボディソープで身体を洗う「前」に使用する、”プレ洗い”という新習慣

『アセオトシ』は、普段の入浴習慣に無理なく取り入れられる“プレ洗い”発想のボディウォッシュです。ボディソープで全身を洗う前に、ワキ、首まわり、背中、足など汗が特に気になる部分にジェル状の『アセオトシ』を塗り込んだ後シャワーで洗い流すことで、汗や皮脂、ニオイの原因となる汚れを先にすっきりオフ。その後はいつものボディソープで全身を洗ってください。化粧を落とすために洗顔フォーム前にクレンジングをするかのように、汗が特に気になる部分を”プレ洗い”する、新しいボディケア習慣を提案する製品となっています。毎日の入浴時にひと手間加えるだけで、汗悩みに寄り添う実用的なケアを実現しました。

■製品特長

汗の「困った」をすっきり落とす、部分用直塗り洗浄ジェル◎トリプル処方※2で、殺菌・ニオイ※3予防・ニキビ予防◎ミョウバン※4配合◎密着ジェルが気になる部分にぴたっと留まり徹底洗浄◎ボディソープの前の使用がおすすめ◎全身にも使える◎無香料◎日本製※1：気象庁HP（2025年9月5日）「令和７年夏の記録的な高温と７月の少雨の特徴およびその要因等について」https://www.jma.go.jp/jma/press/2509/05b/kentoukai20250905.html※2 イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸、グリチルリチン酸ジカリウム※3 体臭・汗臭※4 乾燥硫酸アルミニウムカリウム（基剤）

こんな人にオススメ

・体臭・汗臭が気になる・汗による肌トラブルの経験がある・普段のボディソープだけでは物足りなさを感じる

■製品概要

製品名：アセオトシ販売名：アラクス薬用デオウォッシュa分類区分：医薬部外品内容量：180g本体価格：オープン価格効能・効果：皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。有効成分：イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸、グリチルリチン酸ジカリウムその他の成分：水酸化カリウム、精製水、乾燥硫酸アルミニウムカリウム、1,3-ブチレングリコール、フェノキシエタノール、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル、1,2-ペンタンジオール、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、グルコシルヘスペリジン

■アラクス汗ケアブランド第一弾『薬用制汗剤 アセニフタ』

『薬用制汗剤 アセニフタ』は、アラクス汗ケアブランドの第一弾として発売した、塩化アルミニウム配合の制汗剤です。有効成分の塩化アルミニウムが汗腺内に蓋を形成し、ワキ汗やニオイをピタッと元から塞ぎます。制汗効果は数日間持続※5し、汗ジミを防ぎながら日中も快適に過ごせます。無香料・日本製で、入浴後から就寝前に塗布するだけの簡単ケアが特長です。※5 効果の持続期間には個人差があります。

■アラクスについて

株式会社アラクスは、解熱鎮痛薬『ノーシン』をはじめとする、OTC医薬品の開発・製造・販売を行う名古屋市の製薬企業です。2025年に創業172年を迎え、長年にわたり生活者の健康と向き合ってきました。近年は、OTC医薬品にとどまらず、衛生用品『PITTA MASK』や、@cosme 2025年上半期ベストコスメアワードで新作ボディケア部門第3位を受賞した化粧品『レチノール365 ボディミルク』など、事業領域を拡大しています。 アラクスのコーポレートステートメント「ひとりひとりに もっとやさしく」には、製品の有効性や安全性はもちろん、品質の確かさから生まれる安心感や使用者ひとりひとりのことを考えた優しさをお届けしたいという想いが込められています。この想いはどんなジャンルの製品を開発・販売しても変わることなく、すべての製品を通して、使用者が健やかに過ごせるように寄り添うことをこれからも目指してまいります。企業ホームページはこちら

https://www.arax.co.jp/

■製品に関するお問い合わせ先

アラクス お客様相談室〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26TEL：052(951)7210受付：9:00-16:30（土・日・祝日を除く）【このリリースに関するお問い合わせ先】株式会社アラクス 経営企画部 広報制作グループ460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26TEL：052(962)8528