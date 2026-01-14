スマートミラーおよびデジタルディスプレイソリューションを専門とする EONEOMS Ltd.(イーワンオーエムエス)は、空間とテクノロジーを融合させた次世代ソリューションが高く評価され、2026年1月に米国ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2026」において、CES Innovation Award(イノベーションアワード)を受賞いたしました。





2026「CES イノベーションアワード」受賞





EONEOMS Ltd.は、十数年にわたりスマートミラー、DID(デジタル・インフォメーション・ディスプレイ)、マルチビジョン、マルチタッチなどのハードウェアおよびソフトウェアを自社開発してきた企業です。センサー技術やIoTを融合したソリューションを、公共機関、商業施設、住宅空間など多様な分野に提供してまいりました。特に、建設会社、家具メーカー、内装業者を中心としたBtoB供給の実績を強みとし、各空間の特性に最適化されたカスタマイズ型ソリューションを展開しています。









■住空間向けソリューション

バスルーム、玄関、ドレスルームなどに設置可能なスマートミラーにより、空間の有効活用と生活利便性の向上を実現します。鏡としての機能とディスプレイ機能を融合したスマートミラーは、時間・天気・スケジュールなどの日常情報を提供するだけでなく、ホームIoTと連動し、照明・家電・ドアロックなどを直感的に操作できるため、スマートホーム構築における中核的な役割を担っています。









■商業空間向けソリューション

スマートミラーおよびDIDソリューションをデジタルサイネージとして活用することで、ブランドメッセージの訴求力とユーザーエクスペリエンスを同時に向上させます。店舗案内、プロモーション、各種コンテンツ表示に対応し、小売店、ショールーム、コスメショップなどにおいて、差別化されたマーケティングツールとして高い評価を得ています。また、空間全体の上質なイメージを演出する要素としても注目されています。









■公共空間・特殊空間向けソリューション

公共施設や展示空間、複合施設などでは、情報伝達の正確性と安定性が求められます。EONEOMS Ltd.は、高い耐久性と信頼性を備えたデジタルディスプレイソリューションを提供し、豊富な導入実績と現場ノウハウを蓄積してきました。





EONEOMS Ltd.の最大の競争力は、ハードウェア設計からUI・UX、IoT連携、センサーベース技術に至るまでを一貫して自社で開発できる点にあります。この総合的な開発力により、空間の特性や目的に最適化された製品を具現化し、技術とデザインを両立したソリューションを提供しています。





今回のCES 2026におけるイノベーションアワード受賞は、スマートミラーを中心とした空間融合技術がグローバル市場においても高く評価されたことを示すものであり、今後の海外市場展開および事業拡大に向けた大きな一歩となります。









【会社概要】

会社名 ： EONEOMS Ltd.

Webサイト： http://eoneoms.com/eng

所在地 ： #502, Ace Highend Tower 7,

67, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu,

Seoul, Korea