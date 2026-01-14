ORIHICA&女子美術大学&フレックスジャパンによる産学協働プロジェクト第5弾がスタート！



























【ORIHICAクリエイティブディレクター サリーム・ダロンヴィル コメント】今年も新世代のデザイナーと仕事ができることを大変嬉しく思っています。今回選ばれた2名は、綿密なリサーチとグラフィックを効果的に使用したプレゼンテーションが素晴らしく、BIZSPO®という商品に対する理解度もとても高い印象を受けました。ORIHICAの理念に基づき考察を重ねてデザイン制作に取り組んだ経験が、学生の皆さんの将来に役立つことを願っています。【ORIHICA商品部レディース企画担当 兼田佑美 コメント】今回は「BIZSPO®セットアップに合うトップス」をテーマに、学生の皆さんからORIHICAらしさと独創性が融合した素晴らしい提案をいただきました。商品に触れ、試着することで生まれたアイデアは、ブランドに馴染みのない世代ならではの新鮮な視点に溢れ、私たちにとっても新たな気づきと、今後の可能性を強く感じる内容でした。市場調査に基づく機能性と自由な発想を、次世代の商品開発に活かしてまいります。

【女子美術大学 芸術学部 アート・デザイン表現学科 山村美紀教授 コメント】本連携授業も今年で5年目を迎えました。継続的な取り組みにより、企画内容や英語によるプレゼンテーションの質は年々向上しており、本年度はこれまで以上に多種多様な視点からの提案が行われました。特に学生たちが「デザイナー」としての自覚を持ち、授業時間外においても粘り強くデザインの検討を重ねていた姿に、過去数年と比較しても非常に高い熱意を感じました。※このリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。