一風堂のグローバル研修、初の海外開催！

































株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之）傘下の力の源カンパニーが運営する一風堂は、2026年1月27日（火）〜1月29日（木）の期間中、世界16カ国・地域の一風堂から選抜されたリーダーたちが集まる社内研修「Global Leadership Conference 2026（GLC2026）」を開催します。2019年10月に初開催して以来、約1年ぶり3度目の開催となる今回は、GLC初の海外開催。国内一風堂のマネージャーと、ライセンス国を含む海外の一風堂のマネージャーおよび各部門の責任者、合計およそ40名がシンガポールに集結します。

























開催テーマは「一億人の笑顔とありがとう 〜一杯に愛、夢、希望を込めて〜」。「すべての物語は一人のお客様、一杯のラーメンからしか始まらない」という一風堂の原点、「変わらないために、変わり続ける」という創業の精神に立ち戻り、ラーメンを中心とした日本の食文化をさらに世界へ広めていくことを目指します。プログラムは3日間、各拠点メンバーの混合グループに分かれ、座学やディスカッション、店舗研修、プレゼンテーションに取り組みます。座学では、一風堂のおもてなしの心など、接客で大切にすべきポイントを再確認。英語、中国語、日本語の同時通訳が入り進行するため、言語の壁を越えて学ぶことができます。グループディスカッションやプレゼンテーションでは、座学や店舗研修での学びへの理解を深め、世界各地でのサービス向上に繋げます。そして、カンファレンスの閉会式には一風堂創業者の河原成美と、力の源ホールディングス代表取締役社長の山根智之が登壇し、世界の仲間たちに向けてメッセージを送ります。



一風堂は、1985年に福岡の裏路地で10坪の小さなラーメン店として、「ラーメン業界に一陣の風を巻き起こしたい」という想いとともに創業しました。2008年にニューヨークで海外1号店をオープン後は、「日本のラーメンを世界食にする」という新しい挑戦がはじまり、現在は16カ国・地域で308店舗を展開（グループ全体）。2025年10月16日には創業40周年を迎えました。また、国内店舗には海外での勤務を目指すメンバーが多数在籍しており、マネージャーや店長クラスのメンバーの海外店舗研修も実施するなど、グローバル人財の育成も加速しています。このカンファレンスを通して世界の仲間とともに高め合い、10年後の創業50周年、そして100周年に向けて更にたくさんの「笑顔とありがとう」を世界中でつくっていけるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。