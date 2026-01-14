こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
一風堂のグローバル研修、初の海外開催！
1/27(火)〜1/29(木)、世界16カ国・地域からの
選抜メンバー約40名がシンガポールに集結！
開催テーマは「一億人の笑顔とありがとう 〜一杯に愛、夢、希望を込めて〜」。「すべての物語は一人のお客様、一杯のラーメンからしか始まらない」という一風堂の原点、「変わらないために、変わり続ける」という創業の精神に立ち戻り、ラーメンを中心とした日本の食文化をさらに世界へ広めていくことを目指します。プログラムは3日間、各拠点メンバーの混合グループに分かれ、座学やディスカッション、店舗研修、プレゼンテーションに取り組みます。座学では、一風堂のおもてなしの心など、接客で大切にすべきポイントを再確認。英語、中国語、日本語の同時通訳が入り進行するため、言語の壁を越えて学ぶことができます。グループディスカッションやプレゼンテーションでは、座学や店舗研修での学びへの理解を深め、世界各地でのサービス向上に繋げます。そして、カンファレンスの閉会式には一風堂創業者の河原成美と、力の源ホールディングス代表取締役社長の山根智之が登壇し、世界の仲間たちに向けてメッセージを送ります。
一風堂は、1985年に福岡の裏路地で10坪の小さなラーメン店として、「ラーメン業界に一陣の風を巻き起こしたい」という想いとともに創業しました。2008年にニューヨークで海外1号店をオープン後は、「日本のラーメンを世界食にする」という新しい挑戦がはじまり、現在は16カ国・地域で308店舗を展開（グループ全体）。2025年10月16日には創業40周年を迎えました。また、国内店舗には海外での勤務を目指すメンバーが多数在籍しており、マネージャーや店長クラスのメンバーの海外店舗研修も実施するなど、グローバル人財の育成も加速しています。このカンファレンスを通して世界の仲間とともに高め合い、10年後の創業50周年、そして100周年に向けて更にたくさんの「笑顔とありがとう」を世界中でつくっていけるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。
=================================
開催概要
＜メディア密着OK＞
名称： Global Leadership Conference 2026 (略称：GLC2026)
期間： 2026年1月27日（火）〜1月29日（木）
場所： シンガポール
対象者： 日本国内「一風堂」マネージャー、ライセンス国を含む「一風堂」海外拠点（アメリカ・シンガポール・フランス・イギリス・オーストラリア・タイ・マレーシア・中国本土・香港・台湾・インドネシア・フィリピン・ベトナム）より、店舗マネージャーおよび各部門の責任者 合計 約40名
企画・運営：株式会社力の源ホールディングス
協力企業： 約36社
株式会社力の源ホールディングスについて
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計308店舗（国内167店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年9月末、海外：2025年6月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。
会社名 株式会社力の源（読み：ちからのもと）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）
所在地 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14, 4F
設立 1986年
代表者 代表取締役社長 山根 智之
URL http://www.chikaranomoto.com
本件に関するお問合わせ先
広報担当 桑野（Mail：pr@chikaranomoto.com）
関連リンク
力の源ホールディングスサイト
http://www.chikaranomoto.com
【前回開催時のイメージ動画】
https://youtu.be/ddTAAAif-Qo
https://youtu.be/ddTAAAif-Qo
※今回の実施内容とは異なる部分があります
