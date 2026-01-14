ニッケン刃物株式会社(本社：岐阜県関市、代表取締役：熊田祐士)は、豊臣秀長の愛刀をイメージした「日本刀はさみ豊臣秀長モデル」を1月14日に発売しました。





日本刀はさみ豊臣秀長モデル(1)









本商品は、2026年の大河ドラマ“豊臣兄弟！”の放送を機に、番組タイトルロゴライセンス商品として、全国の観光地向けに展開を予定しております。





商品の特徴としては、一見して日本刀のような見栄えで、刃体の沿りや刃紋にこだわっている事、豊臣家の家紋“五七の桐”をあしらっている事、更に、岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けをしているため、切れ味抜群です。





また、同日に「武将爪切り豊臣秀長モデル」を発売します。こちらは全体が金色で豊臣家の豪華絢爛さを彷彿とさせます。





武将爪切り豊臣秀長モデル(1)









■仕様

品名 ：日本刀はさみ 豊臣秀長モデル

品番 ：SW-30TK

全長 ：185mm(刃渡り87mm)

原材料 ：ステンレス

カラー ：黒

希望小売価格：3,300円(税込み)

発売時期 ：1月14日





日本刀はさみ豊臣秀長モデル(3)









品名 ：武将爪切り 豊臣秀長モデル

品番 ：BN-20TK

全長 ：71mm

原材料 ：鉄 金メッキ仕上げ

カラー ：金

希望小売価格：2,200円(税込み)

発売時期 ：1月14日





武将爪切り豊臣秀長モデル(2)









【ニッケン刃物株式会社】

1946年創業以来、刃物の町岐阜県関市で各種はさみ、ペーパーナイフを中心とした刃物を製造しています。近年では、デザイン性の高いはさみや、高品質なデンタルツールを取り揃え、品質とデザインの両面で充実した商品をご提供しています。





職人画像(1)