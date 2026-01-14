京都市内でホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ52棟、計73棟403室(2026年1月時点・開業予定含む)の宿泊施設を運営する株式会社レアル（所在地：京都市中京区、代表取締役：反保宏士郎)は、2026年1月1日より、最高級町家「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」にて、ポーラ最高峰スキンケアブランド「B.A」を導入いたしました。





鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-

https://rinn-kyomachi.com/list/hitotose-aki/





POLA × HITOTOSE





■「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」× ポーラ最高峰スキンケアブランド「B.A」

株式会社レアルが運営する「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」は、京都の歴史ある花街・宮川町の空間にふさわしい“本質的な上質さ”を追求し、空間・設え・サービスの細部に至るまでこだわったおもてなしを提供しております。

その一環として、スキンケア体験においても妥協のない選定を行い、今回、ポーラ最高峰ブランド「B.A」の導入に至りました。





ポーラ最高峰スキンケアブランド｢B.A｣イメージ(撮影：梶原敏英)





■ ポーラ最高峰スキンケアブランド「B.A」

1985年の誕生以来、進化を続けてきたポーラ最高峰ブランド「B.A」は、ポーラの最先端研究を結集したスキンケアブランドです。

B.Aは、肌だけでなく生き方そのものの美しさを問い続け、その時代の最新の研究や感性品質を探求することで、生命美と向き合ってきました。





「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐」では、町家の静謐な空間で過ごすひとときに寄り添うアメニティとして採用し、滞在そのものをより豊かにする体験をご提供いたします。





B.A





■ 鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-

今回、ポーラ最高峰ブランド「B.A」の化粧アメニティを導入する「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」は、鴨川のほとり、祇園のほど近くに位置する、京の五花街のひとつ「宮川町」に佇む宿泊施設です。

「鈴」ブランドが展開する宿泊施設の中でも最上級の位置づけとなる施設で、京都の町並みに溶け込む外観からは想像できない、洗練されたモダンな内装が特徴です。





館内では和紙をふんだんに使用し、日本らしさを残しながらも、上質で快適な滞在体験を実現するため、使いやすさにこだわった設計を施しています。

広々とした客室に加え、出張シェフを招くことも可能な設備を備えたキッチン、露天風呂やサウナを完備し、特別な時間をお過ごしいただけます。





鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-：

https://rinn-kyomachi.com/list/hitotose-aki/





鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-(撮影：梶原敏英)





【施設概要】

施設名 ：鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-

所在地 ：京都府京都市東山区宮川筋4丁目297番地10

アクセス ：京阪本線「祇園四条」駅・阪急京都線「京都河原町」駅

URL ：https://rinn-kyomachi.com/list/hitotose-aki/









■ 今後の展開

今回導入いたしましたポーラ最高峰ブランド「B.A」は、同シリーズとして2026年開業予定の「鈴 京都鴨川 hitotose 夏 -Natsu-」においても導入を予定しております。

株式会社レアルでは今後も、京町家という歴史ある空間と親和性の高いブランドやサービスを取り入れながら、滞在価値のさらなる向上を目指してまいります。





鈴 京都鴨川 hitotose 夏 -Natsu-(イメージ)





【ポーラ「B.A」について】

B.Aは、1985年に誕生。“人の可能性は広がる”というブランドポリシーを掲げています。エイジングへのネガティブな意識や固定観念を払拭するために年齢や経験を重ねることで、いつまでの新たな美しさの可能性を広げ続ける、「エイジレス」な生き方を応援してきました。









【株式会社レアルについて】

株式会社レアルは、宿泊運営事業と不動産事業の両軸経営を行い、京都市内においてホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ52棟の計73棟403室(2026年1月時点／開業予定含む)を展開。国内では珍しい分散型ホテルオペレーションを確立しており、この分野においては国内最大手のホテルオペレーターです。

今後京都市内において3年間で計600室までの拡大を計画しており、新規開発はもちろん、既存施設のオペレーターチェンジなども積極的に進めてまいります。

また、京町家を宿泊施設として蘇らせる手法のリーディングカンパニーでもあり、設立以来、宿泊事業を通して京都に残る日本の美を国内外に伝え続けています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社レアル

設立 ： 2013年2月

資本金 ： 10,000,000円

代表取締役 ： 反保宏士郎

本社所在地 ： 〒604-0835

京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル5階

事業内容 ： 京町家旅館、ホテル、宿の経営

及び企画・設計・施工・販売・コンサルティング業務

不動産の売買、賃貸、管理及びその代理・仲介

公式HP ： https://real-ec.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hotel_rinn/