株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(所在地：東京都港区、代表取締役社長 大竹 健)より東京テアトル株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：太田 和宏)の配給を通じ、2026年3月27日(金)からイオンシネマを中心に全国の劇場に提供する劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の主題歌ゲスト、声のゲストが決定いたしました！





メインビジュアル









今回の主題歌を担当するのは、シリアスからコミカルまで幅広い役柄を演じ分け、俳優として第一線で活躍し続ける木村佳乃さん(49)。2017年に『映画 プリキュアドリームスターズ!』にてエンディングテーマを担当して以来9年ぶりに主題歌を担当します。今回、担当する楽曲「みんなでひとつになる！(原題：All Together Now)」は、劇中のクライマックスで、トーマスと仲間たちが心と心をあわせて大合唱する曲。そんな美しい曲をエンディングでは、ソロでカバーし、本作をドラマティックに彩ります！また、木村佳乃さんといえば、奇しくもトーマスと同じイギリス生まれの日英バイリンガル。ハリウッド映画にも出演するほどの流暢な英語力で原曲を理解し、日本語でのカバーにどう生かされるのか？2人の娘を育てる母親として、子供映画に携わりたいという夢を叶えられた心温まる歌声にご期待ください！

そして、声のゲストには、人気バラエティ番組で活躍するイモトアヤコさん(40)。近年はドラマや舞台にも活躍の場を広げており、4歳の男の子を育てる日本で最も忙しい母の一人。息子さんは大のトーマス好きとか！そんなイモトさんが、トーマスとなかまたちが働くソドー鉄道の局長、トップハム・ハット卿が運転するレール点検車、ウィンストンの声を担当し、映画を盛り上げます！









■コメント

主題歌：木村佳乃さん

木村佳乃さん

この度、『きかんしゃトーマス』の主題歌を担当させていただくことになり、大変嬉しく思っています。特に、子供たちに見ていただける作品に関わりたいという思いがあるため、感激もひとしおです。主題歌の「みんなでひとつになる！」は、とても素敵な楽曲です。この曲が持つ温かいメッセージをどう歌声に乗せるか、繰り返し聴きながらイメージを膨らませました。トーマスは、親御さんが安心して、お子様と一緒に楽しめることが大切だと考えています。本作には、大人が見ても心に響くメッセージが込められていますので、ぜひ親子で一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。









声のゲスト(トップハム・ハット卿が運転するレール点検車ウィンストン役)：イモトアヤコさん

イモトアヤコさん

あの『きかんしゃトーマス』の世界に参加できることになり、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。4歳になる我が子がもっと小さい頃から親子で親しんできた作品なので、子供に胸を張って自慢できるな、なんて思っています。今回演じさせていただくのは、トップハム・ハット卿が運転するレール点検車ウィンストンです。この役を、勇気を出してお引き受けして本当に良かったです。ウィンストンを格好よく演じきれるよう、大切に取り組みたいと思います。









■作品概要

『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』

【公開表記】

2026年3月27日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかロードショー

【コピーライト】

(C) 2026 Gullane (Thomas) Limited.

【映画公式サイト】

https://movie2026.thomasandfriends.jp





原作 ： 「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー

声の出演： 田中美海、越乃奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海、

土師亜文、竹内恵美子、武内駿輔、内野孝聡、神本綾華、

細谷カズヨシ、久遠エリサ、岡本幸輔

2025年/アメリカ・カナダ/約63分/ヴィスタ/カラー/5.1ch/

日本語/原題 Sodor SINGS Together

提供 ： ソニー・クリエイティブプロダクツ

配給 ： 東京テアトル

配給協力： イオンエンターテイメント









■きかんしゃトーマスについて

きかんしゃトーマスは2025年に原作出版80周年を迎えた、未就学児に大人気のキャラクターです。1943年、イギリスの牧師 ウィルバート・オードリーが、はしかにかかって病床にいる息子・クリストファーのために話して聞かせた機関車のおはなし、それが現在子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」の元となるおはなしでした。オードリー牧師は1945年から1972年の27年もの間にたくさんの作品を残しましたが、中でも1945年に出版されたトーマスの登場する「The Railway Series」はベストセラーとなり、彼の代表作となりました。

日本では、1973年にポプラ社が「汽車のえほん」シリーズの出版をスタートし、ロングセラーシリーズとして刊行が続いています。その後、イギリスの映像プロデューサー、ブリット・オールクロフトにより1984年に映像化されました。

現在までにエピソード数は700話以上にのぼり、世界200以上の地域で放送されています。

日本でも、絵本出版から50年、テレビ放送から30年以上の歴史があり、現在はNHK Eテレで毎週放送されています。また、玩具・絵本・アパレルといった商品に加えて、多様なイベント・テーマパーク・映画など、多数のタッチポイントで展開されています。





▼きかんしゃトーマス公式 サイト

https://www.thomasandfriends.jp/





▼きかんしゃトーマス公式 YOUTUBE

https://www.youtube.com/@thomasandfriendsjp









